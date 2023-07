Co było pierwsze: Jajko czy kura? Naukowcy znaleźli odpowiedź

Oprac.: Joanna Mazur Świat

Ewolucjoniści znaleźli prawdopodobne rozwiązanie sporu dotyczącego tego, co było pierwsze: jajko czy kura? Do szukania odpowiedzi na odwieczne pytanie, włączyli się kolejni naukowcy i wygląda na to, że udało im się wyjaśnić problem.

Zdjęcie Nowe wnioski naukowców. Kura mogła być pierwsza / Michal Wozniak / East News