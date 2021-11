Rosja przygotowuje atak na Ukrainę z kilku kierunków na początku 2022 roku - uważa naczelnik głównego zarządu wywiadu ministerstwa obrony Ukrainy Kyryło Budanow, cytowany w niedzielę przez portal Military Times.

Z kolei rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow oświadczył, że to Zachód prowadzi kampanię informacyjną, której celem jest przedstawienie Rosji jako zagrożenia dla uregulowania kryzysu ukraińskiego, a media przekazują "wrzutki" w ramach tej kampanii.



Wyślą sprzęt, który miał trafić do Afganistanu?

Jednak w związku z gromadzeniem się rosyjskich wojsk przy granicy z Ukrainą w USA toczą się rozmowy na temat wysłania na wschód dodatkowego sprzętu.



Jak podaje CNN, pakiet może obejmować nowe pociski przeciwpancerne m.in. Javelin, a także moździerze. Źródła stacji informują, że rozważane jest przekazanie także systemów obrony powietrznej, m.in. pocisków Stinger, a Departament Obrony ma naciskać, by na Ukrainę trafił sprzęt, który miał być wysłany do Afganistanu. Wymieniane są m.in. śmigłowce Mi-17.



Jednak część urzędników obawia się, że wysłanie broni na Ukrainę może być postrzegane przez Rosję jako poważna eskalacja. CNN informuje, że choć USA gotowe są wysłać do regionu doradców wojskowych, to wątpliwe jest, by dotarli oni na teren Ukrainy.



Emerytowany podpułkownik Cedric Leighton powiedział, że pociski przeciwpancerne Javelin "są dość skuteczne przeciwko czołgom T-80, które Rosjanie wykorzystują w tych działaniach przeciwko Ukrainie". Zaznaczył jednak, że jakakolwiek dodatkowa pomoc dla Ukrainy niewątpliwie grozi "dalszym wzrostem napięć" z Moskwą.

"Obawy" Blinkena i kutry patrolowe dla Ukrainy

Sekretarz stanu USA Antony Blinken wyraził w sobotę "realne obawy", dotyczące działań Rosji na granicy z Ukrainą. Tymczasem amerykańskie wsparcie dla ukraińskiej marynarki wojennej w postaci dwóch kutrów patrolowych zbliża się do Morza Czarnego - podała agencja Reutera.

Statek przewożący dwa odremontowane kutry patrolowe, które służyły dotąd w amerykańskich siłach morskich, a dokładnie - w Straży Wybrzeża Stanów Zjednoczonych (USCG), wypłynął 8 listopada z portu w Baltimore i zmierza do ukraińskiego portu w Odessie; w sobotę pokonał Cieśninę Dardanele.

Ukraińscy marynarze odbyli w USA szkolenie z obsługi kutrów typu Island. Dwie podobne jednostki Ukraina otrzymała w 2019 roku - przypomina "Jerusalem Post".

Ambasada Stanów Zjednoczonych w Kijowie poinformowała, że kolejny transport jest częścią szerszego pakietu bezpieczeństwa dla Ukrainy, wprowadzonego w 2014 roku, po aneksji Półwyspu Krymskiego przez Rosję. Wartość amerykańskiego wsparcie sięga 2,5 mld dolarów.