- Rząd USA na razie nie rozpatruje kwestii ewakuacji personelu rządowego czy amerykańskich obywateli z Ukrainy - oświadczyła ambasada USA w Kijowie, cytowana we wtorek wieczorem przez portal Ukraińska Prawda.

- Prowadzimy zwykłe planowanie na wypadek nadzwyczajnych sytuacji, jak zawsze; na wypadek poważnego pogorszenia sytuacji bezpieczeństwa - dodała placówka.

We wtorek telewizja CNN przekazała, powołując się na źródła w amerykańskiej administracji, że rozważane są opcje dotyczące ewentualnej ewakuacji obywateli USA z Ukrainy w razie rosyjskiej inwazji. Rozmówcy CNN mieli zaznaczyć, że nie widzą obecnie potrzeby ewakuacji.

Reklama

Rosja: Ponad 100 tys. żołnierzy wzdłuż granicy Ukrainy

Według telewizji planowaniem ewentualnej akcji kieruje Pentagon. Źródła CNN wskazują, że choć nie jest jasne, czy Rosja podjęła decyzję o ponownej inwazji na Ukrainę, to zgromadziła wokół jej granicy wystarczającą liczbę wojska, by przeprowadzić atak z niewielkim wyprzedzeniem. Według amerykańskich służb Rosja ma wzdłuż granic Ukrainy ponad 100 tys. żołnierzy i może wkrótce dojść do poziomu 175 tys.

W piątek ukraiński minister obrony Ołeksij Reznikow podkreślił, że przy granicach Ukrainy i na tymczasowo okupowanych ukraińskich terytoriach Rosja zgromadziła ponad 94 tys. żołnierzy, którzy mogą być wykorzystani w celu eskalacji.