Jak dodał Amerykanin, Stany Zjednoczone spodziewają się, że Rosja może w przyszłości kupować od Korei Północnej więcej sprzętu wojskowego. O zakupie jako pierwszy poinformował "The New York Times".

Korea Północna w dobrych stosunkach z Rosją od dawna

Oba kraje nawiązały stosunki podczas wojny koreańskiej w latach 50. XX wieku, kiedy to Związek Radziecki wspierał finansowo Koreę Północną. Kolejnym wyrazem współpracy było obwinienie Zachodu i USA za wojnę w Ukrainie przez Koreę Północną.

Wiadomość o zakupie broni pojawiła się po ostatnich informacjach ze strony USA, że Moskwa zakupiła także drony z serii Mohajer-6 i Shahed - Shahed-129 i Shahed-191 z Iranu i przetransportowała je do Rosji, aby zastosować je w wojnie w Ukrainie. Drony te są zdolne do przenoszenia precyzyjnie kierowanej amunicji. Mogą być także wykorzystywane do obserwacji.

Rosja zwróciła się do Korei Północnej z "prośną o amunicję"

Podczas wtorkowego briefingu w Pentagonie rzecznik prasowy Departamentu Obrony gen. bryg. Pat Ryder powiedział dziennikarzom, że Rosja zwróciła się do Korei Północnej z "prośbą o amunicję".

- Prośba Rosji skierowana do Korei Północnej ma "wskazywać na sytuację, w której się ona znajduje" - powiedział Ryder. - To pokazuje, w jakiej sytuacji znajduje się Rosja jeśli chodzi o logistykę i możliwości wytrzymałościowe, w odniesieniu do wojny w Ukrainie - dodał.

- Widzimy, że w tej kwestii sprawy nie mają się dobrze dla Rosji, zatem fakt, że zwracają się oni do Korei Północnej jest znakiem, że zmagają się z pewnymi wyzwaniami na tym froncie - podsumował.