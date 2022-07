Cmentarz żołnierzy polskich na Białorusi zniszczony. "Akt bestialstwa"

"To trudny do wytłumaczenia, bezprecedensowy akt bestialstwa" - Ministerstwo Spraw Zagranicznych skomentowało zrównanie z ziemią cmentarza polskich żołnierzy AK w Mikuliszkach na Białorusi. Zaznaczono też, że takie praktyki przypominają "najczarniejsze karty historii komunistycznego reżimu". MSZ wzywa białoruskie władze do zaprzestania niszczenia miejsc pamięci.

