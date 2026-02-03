W skrócie Bill Clinton i Hillary Clinton zgodzili się stawić przed komisją ds. nadzoru Izby Reprezentantów w sprawie Epsteina.

Clintonowie podkreślają, że nie mają informacji istotnych dla dochodzenia i nie zostali oskarżeni przed sądem o żadne przestępstwo związane z Epsteinem.

Pod koniec stycznia Departament Sprawiedliwości USA opublikował 3,5 mln stron dokumentów związanych ze sprawą Jeffreya Epsteina, nie ujawniając danych wrażliwych dotyczących ofiar.

Bill Clinton i jego żona Hillary Clinton zgodzili się stawić osobiście na zeznania przed komisją ds. nadzoru Izby Reprezentantów w ramach śledztwa dotyczącego Jeffreya Epsteina prowadzonego na Kapitolu.

"Powiedzieli wam pod przysięgą, co wiedzą, ale was to nie obchodzi. Ale były prezydent i była sekretarz stanu przybędą. Chcą ustanowić precedens, który dotyczy wszystkich" - napisał w mediach społecznościowych Angel Urena, zastępca szefa sztabu Clintona.

W drugiej połowie stycznia komisja ds. nadzoru zagłosowała za postawieniem Clintonów w stan oskarżenia za obrazę Kongresu w związku z ich odmową stawienia się na przesłuchania.

Dziennik "Washington Post" napisał wówczas, że postanowienie komisji otworzyło drogę do głosowania w całej Izbie Reprezentantów w tej sprawie, które mogłoby się odbyć w lutym.

Odmowa złożenia zeznań przed Kongresem może wiązać się z zarzutami karnymi i karą więzienia.

W trakcie prezydentury Joe Bidena za zignorowanie wezwania komisji śledczej Izby Reprezentantów badającej sprawę szturmu na Kapitol skazani zostali dwaj doradcy Donalda Trumpa, Steve Bannon i Peter Navarro. Obaj spędzili po cztery miesiące w więzieniu.

Dotychczas Clintonowie nie zostali oskarżeni przed sądem o żadne przestępstwo powiązane z Epsteinem. Podkreślali, że nie posiadają informacji istotnych dla dochodzenia.

Jak wyjaśniał wcześniej rzecznik byłego prezydenta, Bill Clinton spotkał się z Epsteinem kilka razy i odbył cztery podróże jego samolotem. Nie posiadał jednak wówczas wiedzy o przestępczej działalności finansisty. Jego przedstawiciele twierdzą, że zerwał stosunki z Epsteinem w 2006 roku.

Przypomnijmy, że ujawnione pod koniec stycznia przez amerykański resort sprawiedliwości akta Epsteina - 3,5 mln stron oraz tysiące filmów wideo i zdjęć - to wynik przyjęcia przez Kongres ustawy nakazującej prokuraturze publikacji wszystkich dokumentów dotyczących sprawy miliardera.

Zastępca prokuratora generalnego Todd Blanche informował jednocześnie, że resort zdecydował się nie publikować dokumentów, które zawierają dane osobowe lub informacje wrażliwe na temat ofiar Epsteina, a także materiałów dotyczących trwających śledztw.

Jeffrey Epstein został oskarżony w Stanach Zjednoczonych o handel seksualny nieletnimi. Z ustaleń śledczych wynika, że miał dopuszczać się tych przestępstw od końca lat 90. do połowy lat 2000.

Za te czyny miliarderowi groziła wieloletnia kara więzienia, a nawet dożywocie. Prokuratura oraz relacje poszkodowanych wskazywały, że przez lata skrzywdził dziesiątki nieletnich.

W 2019 roku Epstein odebrał sobie życie w areszcie w Nowym Jorku. Doszło do tego, zanim rozpoczął się proces.

