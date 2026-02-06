W skrócie Bill i Hillary Clintonowie zgodzili się złożyć zeznania pod przysięgą przed komisją nadzoru Izby Reprezentantów w ramach śledztwa dotyczącego Jeffreya Epsteina.

Clintonowie apelują o jawność przesłuchań, podczas gdy Republikanie utrzymują, że wezwania przewidywały zamkniętą formułę.

W sprawie Epsteina ujawniono miliony stron dokumentów, przy czym część materiałów nie została opublikowana ze względu na ochronę danych osobowych i trwające śledztwa.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Jak podał w czwartek portal Politico, republikański przewodniczący komisji nadzoru James Comer opublikował korespondencję z prawnikami byłego prezydenta i jego małżonki. Wynika z niej, że zeznania mają odbyć się pod koniec miesiąca.

Wcześniej Clintonowie byli bliscy oskarżenia o obrazę Kongresu, ponieważ początkowo odmawiali współpracy. Obecnie oboje apelują o pełną jawność.

"Skończmy z tymi gierkami. Lubicie mówić o przejrzystości. Nie ma nic bardziej przejrzystego niż publiczne przesłuchanie transmitowane na żywo" - napisała Hillary Clinton w portalach społecznościowych.

Przesłuchanie w sprawie Epsteina. "Clintonowie stale zmieniają reguły gry"

Biuro prasowe Billa Clintona wezwało natomiast opinię publiczną, by wywierała naciski na Comera, pytając, dlaczego śledztwo nie toczy się jawnie. Republikanie z komisji odpowiadają, iż Clintonowie "stale zmieniają reguły gry" i "manipulują faktami", by odwrócić uwagę od sedna sprawy.

Jak podkreślają, wezwania dotyczyły zamkniętych przesłuchań, a inni kluczowi świadkowie - w tym Bill Barr oraz Alex Acosta - zeznawali na tych samych zasadach, czyli bez udziału kamer.

Stacja CNN uzupełniła, że Hillary Clinton publicznie rzuciła wyzwanie republikanom, domagając się otwartej formuły przesłuchań. - Przez sześć miesięcy w dobrej wierze prowadziliśmy rozmowy z komisją. Oni jednak wszystko zignorowali i zmienili zasady w trakcie gry - zarzucała była szefowa dyplomacji USA.

Comer argumentował, że Clintonowie nie będą traktowani priorytetowo, a wezwania od początku przewidywały protokołowane zeznania z możliwością późniejszego przesłuchania publicznego.

W opinii rzeczniczki komisji zasady przesłuchań są zgodne z regulaminem Izby Reprezentantów, terminy wyznaczono na 26 i 27 lutego. Wszyscy świadkowie w sprawie Epsteina są zaś traktowani "sprawiedliwie i według tych samych standardów".

Sprawa Epsteina. Opublikowano ponad trzy miliony stron dokumentów

Przypomnijmy, że ujawnione pod koniec stycznia przez amerykański resort sprawiedliwości akta Epsteina - 3,5 mln stron oraz tysiące filmów wideo i zdjęć - to wynik przyjęcia przez Kongres ustawy nakazującej prokuraturze publikację wszystkich dokumentów dotyczących sprawy zmarłego miliardera i handlarza ludźmi.

Zastępca prokuratora generalnego Todd Blanche informował jednocześnie, że resort zdecydował się nie publikować dokumentów, które zawierają dane osobowe lub informacje wrażliwe na temat ofiar Epsteina, a także materiałów dotyczących trwających śledztw.

Jeffrey Epstein został oskarżony w Stanach Zjednoczonych o handel nieletnimi na tle seksualnym. Z ustaleń śledczych wynika, że miał dopuszczać się tych przestępstw od końca lat 90. do połowy lat 2000.

Miliarderowi groziła wieloletnia kara więzienia, a nawet dożywocie. Prokuratura oraz relacje poszkodowanych wskazywały, że przez lata skrzywdził dziesiątki nieletnich. W 2019 roku Epstein odebrał sobie życie w areszcie w Nowym Jorku. Doszło do tego, zanim rozpoczął się proces.

"Polityczny WF": Tusk trzyma Pełczyńską-Nałęcz w szachu INTERIA.PL