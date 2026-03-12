W skrócie Chińskie samoloty wojskowe przez niemal dwa tygodnie nie pojawiały się w pobliżu Tajwanu, co według ekspertów stanowi najdłuższą przerwę od lat.

Eksperci zwracają uwagę, że przerwa w aktywności lotniczej mogła być związana z wydarzeniami politycznymi oraz trwającymi obradami chińskiego parlamentu.

Minister obrony Tajwanu poinformował, że pomimo braku lotów chińskie okręty nadal codziennie operują wokół wyspy.

W czwartek tajwańska armia poinformowała, że samolot należący do chińskiej Armii Ludowo-Wyzwoleńczej pojawił się w okolicach wyspy, kilkukrotnie zbliżając się do umownej granicy między Chinami a Tajwanem przebiegającej przez Cieśninę Tajwańską.

Czwartkowy incydent był pierwszym od niemal dwóch tygodni. To o tyle zastanawiające, że wcześniej aktywność chińskich samolotów w pobliżu Tajwanu była na porządku dziennym. Pod koniec lutego jednak doszło do przerwy w lotach, która trwała 13 dni.

Jedynym wyjątkiem był 6 marca, gdy tajwańska obrona powietrzna wykryła na krótką chwilę dwa chińskie samoloty na dalekim południowym wschodzie strefy kontrolowanej przez Tajwańczyków.

Przelot chińskich samolotów w czwartek mógł być reakcją na wcześniejszy lot przeprowadzony przez armię USA. W środę samolot patrolowy P-8A Poseidon należący do amerykańskiej marynarki wojennej dokonał przelotu przez Cieśninę Tajwańską.

Eksperci zwracają uwagę, że nagłe zaprzestanie lotów w pobliżu Tajwanu jest czymś nietypowym, biorąc pod uwagę wcześniejszą aktywność chińskiej armii w pobliżu wyspy.

W ostatnich latach chińskie samoloty wojskowe niemal codziennie pojawiały się w regionie. Czasami nawet dochodziło do kilkunastu takich lotów dziennie.

- Odkąd tajwańskie ministerstwo obrony zaczęło publikować dane w 2020 roku, liczba incydentów stale rosła. Ta cisza, która być może zakończyła się dzisiaj, to znacząca zmiana tego wzorca - twierdzi w rozmowie z CNN Ben Lewis, twórca platformy PLATracker śledzącej ruchy chińskich wojsk w okolicach Tajwanu.

- Zazwyczaj mówiliśmy o pięciu samolotach (dziennie - red.). Teraz nie mówimy o ani jednym i to jest nietypowe - dodaje.

Eksperci zastanawiają się czym spowodowana była przerwa w lotach. Jednym z wyjaśnień może być chęć unikania eskalacji przed planowanym w marcu spotkaniem Donalda Trumpa z przywódcą Chin Xi Jinpingiem.

Według niektórych obserwatorów czasowe ograniczenie aktywności wokół Tajwanu może mieć również związek z trwającą wojną w Iranie i jej wpływem na światowe rynki energetyczne. Jeszcze inni zwracają uwagę, że w obecnym tygodniu kończą się "Dwie Sesje" - coroczne posiedzenie plenarne chińskiego parlamentu. W przeszłości wielokrotnie dochodziło w tym okresie do zmniejszonej aktywności wojskowej Chin.

"Chiny nie rezygnują". Okręty nadal krążą wokół Tajwanu

Minister obrony Tajwanu Wellington Koo stwierdził w środę, że nie należy wyciągać pochopnych wniosków w związku z sytuacją i zaznaczył, że czasowy brak lotów nie oznacza, że Chiny całkowicie ograniczyły aktywność wojskową wokół wyspy.

- Istnieje wiele teorii. Nadal jednak obserwujemy codziennie chińskie okręty operujące wokół Tajwanu. Wysiłki na rzecz zmiany Cieśniny Tajwańskiej w chińskie wody wewnętrzne nie ustały - stwierdził podczas konferencji prasowej.

