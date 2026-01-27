W skrócie Niemieckie MSZ wydało ostrzeżenia dla osób planujących podróż do Stanów Zjednoczonych.

Niemieckie MSZ wydało nowe zalecenia dla osób planujących podróż do Stanów Zjednoczonych.

Powodem są brutalne interwencje amerykańskich służb bezpieczeństwa oraz narastające napięcia podczas demonstracji, zwłaszcza w Minneapolis.

Niemcy. Komunikat MSZ po strzelaninach w USA

Jak podkreślono w opublikowanych w poniedziałek zaleceniach, protesty w Minneapolis i innych miastach coraz częściej kończą się gwałtownymi konfrontacjami z funkcjonariuszami służb imigracyjnych.

Niemcy radzą reagować na polecenia władz i lokalnych służb porządkowych.

Ministerstwo spraw zagranicznych apeluje do podróżnych o czujność oraz unikanie zgromadzeń, w których może dojść do aktów przemocy.

USA. Dwie śmiertelne interwencje w Minneapolis

Bezpośrednim powodem ostrzeżeń są ostatnie wydarzenia w Minneapolis. W sobotę w strzelaninie z udziałem agentów federalnych śmierć poniósł 37-letni Alex Pretti.

Według relacji funkcjonariuszy Border Patrol śmiertelne strzały oddano w obronie własnej. podczas nalotu deportacyjnego. Niespełna trzy tygodnie wcześniej w tym samym mieście funkcjonariusz ICE zastrzelił Renee Good, matkę trójki dzieci.

Funkcjonariusze ICE oraz członkowie straży granicznej od tygodni patrolują ulice Minneapolis, realizując zadania zlecone im przez władze centralne.

Miasto należy do tzw. miast-sanktuariów, które deklarują ograniczoną współpracę z federalnymi służbami imigracyjnymi, co dodatkowo podsyca napięcia i prowadzi do protestów.

