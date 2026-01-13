Cios USA w interesy Iranu. Trump: Ze skutkiem natychmiastowym

Patryk Idziak

Oprac.: Patryk Idziak

Widmo nowej wojny handlowej wisi w powietrzu. Donald Trump zapowiedział nałożenie 25-procentowych ceł karnych na państwa handlujące z Iranem. Chiny, jeden z głównych beneficjentów rynku Republiki Islamskiej, w ostrych słowach sprzeciwiły się polityce USA, nazywając ją "drogą donikąd", gdzie "nie ma zwycięzców".

Znana postać polityczna na pierwszym planie z poważnym wyrazem twarzy, za nim panorama miasta z dużą liczbą ludzi zgromadzonych na ulicach, otoczona budynkami mieszkalnymi i biurowymi.
Donald Trump zapowiedział cła karne. Wymierzą w interesy IranuFATEMEH BAHRAMI / ANADOLU, ANDREW CABALLERO-REYNOLDSAFP

W skrócie

  • Donald Trump ogłosił natychmiastowe nałożenie 25-procentowego cła na wszystkie kraje prowadzące interesy z Iranem w relacjach z USA.
  • Biały Dom podkreśla, że Trump nadal preferuje rozwiązania dyplomatyczne, choć nie wyklucza nalotów na Iran jako jednej z opcji rozwiązania konfliktu w tym kraju.
  • Chiny ostro skrytykowały decyzję USA, nazywając ją bezprawną i szkodliwą dla międzynarodowego handlu.
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

"Ze skutkiem natychmiastowym, każdy kraj prowadzący interesy z Islamską Republiką Iranu będzie płacił cło w wysokości 25 proc. od wszelkich transakcji ze Stanami Zjednoczonymi Ameryki. Niniejsze rozporządzenie jest ostateczne i wiążące" - napisał Donald Trump na platformie Truth Social.

Trump skupiony na sytuacji w Iranie. Biały Dom zapowiada działania

Prezydent nie wyjaśnił, o jakie państwa chodzi i nie podał dotąd żadnych dodatkowych szczegółów na temat ceł. Do ogłoszenia dochodzi na tle antyrządowych protestów krwawo tłumionych przez reżim w Teheranie i gróźb Trumpa dotyczących użycia siły przeciwko reżimowi.

Jednocześnie rzeczniczka Białego Domu Karoline Leavitt oświadczyła w poniedziałek, że Trump woli rozwiązać kryzys drogą dyplomatyczną.

- Myślę, że prezydent Trump jest bardzo dobry w tym, że zawsze ma wszystkie możliwe opcje na stole, a naloty byłyby jedną z wielu możliwości, które rozważa naczelny dowódca. Dyplomacja jest zawsze opcją numer jeden dla prezydenta - powiedziała Leavitt podczas rozmowy z dziennikarzami przed Białym Domem.

Zobacz również:

Mapa aktualnych protestów w Iranie. Zdaniem ekspertów demonstracje, choć liczne, nie wystarczą do obalenia władz Republiki Islamskiej
Świat

Protesty to za mało. Ekspert wskazuje warunek zmiany władzy w Iranie

Jakub Krzywiecki
Jakub Krzywiecki

    Cła przeciwko Iranowi. Ostra reakcja Chin na decyzję Trumpa

    Rzeczniczka potwierdziła, że przedstawiciele reżimu w Teheranie zadzwonili w weekend do wysłannika Trumpa Steve'a Witkoffa, by podjąć rozmowy.

    Leavitt nie zdradziła treści tych rozmów, lecz oceniła, że to, co władze Iranu mówią w prywatnych rozmowach, różni się od tego, co głoszą publicznie.

    - Myślę, że prezydent jest zainteresowany zgłębieniem tych komunikatów - powiedziała.

    Zobacz również:

    Donald Trump rozważa nowe opcje ataku na Iran
    Świat

    Trump rozważa nowe opcje ataku. "Został poinformowany"

    Maria Kosiarz
    Maria Kosiarz

      Według danych Banku Światowego zdecydowanie największym partnerem handlowym Iranu są Chiny, które odpowiadają za ponad 1/4 wymiany handlowej Iranu. Inni znaczący partnerzy to Turcja, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Indie i Pakistan. Ważnym sojusznikiem Iranu jest też Rosja.

      We wtorek Chiny potępiły zapowiedziane przez Donalda Trumpa restrykcje, nazywając je bezprawnymi. "Stanowisko Chin wobec bezkrytycznego nakładania ceł jest konsekwentne i jasne. Wojny taryfowe i handlowe nie mają zwycięzców, a przymus i presja nie rozwiążą problemów" - napisał rzecznik ambasady Chin w Waszyngtonie na platformie X.

      Protesty w Iranie. Zwrot przeciwko teokracji

      Fala protestów przeciwko problemom gospodarczym w Iranie rozpoczęła się pod koniec grudnia i przerodziła się w jeden z największych od lat społecznych zrywów przeciwko reżimowi. Protesty objęły wszystkie 31 prowincje kraju i gromadzą dziesiątki tysięcy osób.

      Władze odpowiedziały na demonstracje blokadą internetu, represjami i masowymi aresztowaniami. HRANA, agencja informacyjna aktywistów na rzecz praw człowieka w Iranie, przekazała w poniedziałek rano, że dotychczas w protestach zginęły 544 osoby.

      Zobacz również:

      Iran. 11 Polaków zgłosiło podróż. MSZ apeluje o powrót do kraju
      Polska

      Nowe informacje ws. Polaków w Iranie. MSZ ujawniło liczby, jest pilny apel

      Dorota Hilger
      Dorota Hilger
      Ziobro z azylem na Węgrzech. Tomczyk w ''Graffiti'': To jest naprawdę wyjątkowo demoralizującePolsat NewsPolsat News

      Najnowsze