W skrócie Kanclerz Niemiec Friedrich Merz wykluczył możliwość tworzenia koalicji CDU z AfD po wyborach w Badenii-Wirtembergii.

Partia Zielonych wygrała wybory lokalne w Badenii-Wirtembergii, uzyskując 30,3 proc. głosów, natomiast AfD zdobyła 18,8 proc., osiągając jeden ze swoich najlepszych wyników na zachodzie Niemiec.

Lider AfD Markus Frohnmaier zaapelował do szefa CDU o utworzenie koalicji i zakończenie izolacji partii.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

W wyborach lokalnych w niemieckim landzie Badenia-Wirtembergia zwyciężyła partia Zielonych, uzyskując 30,3 proc., co odbierane jest jako porażka rządzącej w Niemczech koalicji CDU/CSU i sygnał ostrzegawczy dla kanclerza Merza.

Rządząca partia uplasowała się na drugim miejscu z wynikiem 29,7 proc., a na trzecią co do wielkości siłą w Badenii-Wirtembergii okazała się Alternative fur Deutschland.

Mimo wyniku, który w koalicji z AfD pozwoliłby CDU/CSU odsunąć Zielonych od władzy, Friedrich Merz wykluczył taki wariant.

- Nie będziemy pracować ze skrajnie prawicową AfD - zadeklarował kanclerz Niemiec i zapewnił, że wynik wyborów lokalnych w Badenii-Wirtembergii "nie będzie miał wpływu" na koalicję w rządzie federalnym.

Zimny prysznic po wyborach w Badenii-Wirtembergii Merz wyklucza koalicję z AfD

W podobnym tonie Merz wypowiadał się pod koniec lutego, twierdząc, że AfD "zrujnuje kraj".

- Nie pozwolimy tym ludziom z tak zwanej Alternatywy dla Niemiec zrunować naszego kraju. (...) Mówię to z pełnym przekonaniem: ta partia nie może być partnerem CDU - powiedział Merz w Stuttgarcie, apelując o wzmocnienie politycznej izolacji AfD.

Zdecydowana wypowiedź Merza to reakcja na apele ze strony polityków AfD. Lider partii w Badenii-Wirtembergii Markus Frohnmaier zaapelował do kanclerza o utworzenie koalicji, która zakończyłaby w Niemczech polityczną izolację AfD.

Sukces AfD na zachodzie Niemiec. Przez pięć lat poparcie wzrosło dwukrotnie

W konferencji prasowej po ogłoszeniu wyników Frohnmaier wyraził zadowolenie za 18,8-procentowego poparcia uzyskanego w lokalnych wyborach i stwierdził, że AfD będzie "jedyną znaczącą siłą opozycyjną w Badenii-Wirtembergii".

Frohnmaier zaapelował do Merza o utworzenie koalicji i zakończenie "głupiej" izolacji swojej partii. Stwierdził także, że zwycięscy z landzie Zieloni nie są dla AfD "wiarygodnym partnerem".

18,8 proc. poparcia w wyborach lokalnych to jeden z największych dotychczasowych sukcesów AfD na zachodzie Niemiec. W poprzednich wyborach lokalnych w Badenii-Wirtembergii w 2021 r. wynik tej partii wyniósł 9,7 proc..

Źródło: Reuters, "Spigel"

"Wydarzenia": Atak niedźwiedzia w Bieszczadach. Zaatakowany miał mnóstwo szczęścia Polsat News