Cios dla Merza, skrajna prawica świętuje. Padła jasna deklaracja

Maciej Olanicki

Maciej Olanicki

- Nie będziemy pracować ze skrajnie prawicową AfD - powiedział kanclerz Niemiec Friedrich Merz cytowany przez Reuters. Polityk wykluczył, aby po wyborach w Badenii-Witembergii rządząca partia CDU weszła w koalicję z Alternative für Deutschland, która zdobyła w landzie 18,8 proc. głosów. Wcześniej Politycy AfD apelowali do szefa CDU o zawiązanie koalicji, by odsunąć od władzy wirtemberskich Zielonych.

Friedrich Merz
Friedrich Merz po wyborach w Badenii-Wirtembergii wykluczył koalicję z Alternative fur DeutschlandTHOMAS KIENZLEAFP

W skrócie

  • Kanclerz Niemiec Friedrich Merz wykluczył możliwość tworzenia koalicji CDU z AfD po wyborach w Badenii-Wirtembergii.
  • Partia Zielonych wygrała wybory lokalne w Badenii-Wirtembergii, uzyskując 30,3 proc. głosów, natomiast AfD zdobyła 18,8 proc., osiągając jeden ze swoich najlepszych wyników na zachodzie Niemiec.
  • Lider AfD Markus Frohnmaier zaapelował do szefa CDU o utworzenie koalicji i zakończenie izolacji partii.
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

W wyborach lokalnych w niemieckim landzie Badenia-Wirtembergia zwyciężyła partia Zielonych, uzyskując 30,3 proc., co odbierane jest jako porażka rządzącej w Niemczech koalicji CDU/CSU i sygnał ostrzegawczy dla kanclerza Merza.

Rządząca partia uplasowała się na drugim miejscu z wynikiem 29,7 proc., a na trzecią co do wielkości siłą w Badenii-Wirtembergii okazała się Alternative fur Deutschland.

Zobacz również:

Friedrich Merz bez powodów do radości po wynikach wyborów w Badenii-Wirtembergii
Świat

Pierwsze oficjalne wyniki z Badenii-Wirtembergii. Cios dla Merza

Dagmara Pakuła
Dagmara Pakuła

    Mimo wyniku, który w koalicji z AfD pozwoliłby CDU/CSU odsunąć Zielonych od władzy, Friedrich Merz wykluczył taki wariant.

    - Nie będziemy pracować ze skrajnie prawicową AfD - zadeklarował kanclerz Niemiec i zapewnił, że wynik wyborów lokalnych w Badenii-Wirtembergii "nie będzie miał wpływu" na koalicję w rządzie federalnym.

    Zimny prysznic po wyborach w Badenii-Wirtembergii Merz wyklucza koalicję z AfD

    W podobnym tonie Merz wypowiadał się pod koniec lutego, twierdząc, że AfD "zrujnuje kraj".

    - Nie pozwolimy tym ludziom z tak zwanej Alternatywy dla Niemiec zrunować naszego kraju. (...) Mówię to z pełnym przekonaniem: ta partia nie może być partnerem CDU - powiedział Merz w Stuttgarcie, apelując o wzmocnienie politycznej izolacji AfD.

    Zdecydowana wypowiedź Merza to reakcja na apele ze strony polityków AfD. Lider partii w Badenii-Wirtembergii Markus Frohnmaier zaapelował do kanclerza o utworzenie koalicji, która zakończyłaby w Niemczech polityczną izolację AfD.

    Zobacz również:

    Młodzieżówka AfD Pokolenie Niemcy znalazła się pod lupą kontrwywiadu
    Świat

    Kontrwywiad zainteresował się młodzieżówką AfD. "Nie damy się zwieść"

      Sukces AfD na zachodzie Niemiec. Przez pięć lat poparcie wzrosło dwukrotnie

      W konferencji prasowej po ogłoszeniu wyników Frohnmaier wyraził zadowolenie za 18,8-procentowego poparcia uzyskanego w lokalnych wyborach i stwierdził, że AfD będzie "jedyną znaczącą siłą opozycyjną w Badenii-Wirtembergii".

      Frohnmaier zaapelował do Merza o utworzenie koalicji i zakończenie "głupiej" izolacji swojej partii. Stwierdził także, że zwycięscy z landzie Zieloni nie są dla AfD "wiarygodnym partnerem".

      18,8 proc. poparcia w wyborach lokalnych to jeden z największych dotychczasowych sukcesów AfD na zachodzie Niemiec. W poprzednich wyborach lokalnych w Badenii-Wirtembergii w 2021 r. wynik tej partii wyniósł 9,7 proc..

      Źródło: Reuters, "Spigel"

      Zobacz również:

      Kanclerz Niemiec Friedrich Merz
      Świat

      ​"Żenujące wystąpienie kanclerza". Merz pod ostrzałem niemieckich mediów

      Agata Sucharska
      Agata Sucharska
      "Wydarzenia": Atak niedźwiedzia w Bieszczadach. Zaatakowany miał mnóstwo szczęściaPolsat News

      Najnowsze