W piątek sędzia SN Alexandre de Moraes polecił "natychmiastowe i całkowite zawieszenie" działalności platformy do czasu zastosowania się przez nią do wszystkich orzeczeń sądowych i z apłaty nałożonych grzywien .

Brazylia. Cios dla Elona Muska. Sąd zablokował jego platformę

Moraes polecił dwóm gigantom teleinformatycznym - Apple i Google - aby w ciągu najbliższych pięciu dni usunęli platformę X ze wszystkich swoich sklepów internetowych i zablokowali do niej dostęp w systemach operacyjnych iOS i Android. Co więcej, sędzia zapowiedział, że osobom prywatnym i firmom, które będą próbować uzyskać dostęp do X przez funkcję VPN (Virtual Private Network) będzie grozić kara w wysokości do 50 tys. dolarów.