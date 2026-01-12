Ciężkie bryły lodu spadły tuż obok zwiedzających. Wszystko się nagrało

Podziwiający zamarznięty wodospad Valaste w Estonii mieli ogromne szczęście. W pewnym momencie zawaliły się gigantyczne sople a ciężkie bryły lodu spadły na śnieg tuż obok znajdujących się poniżej turystów. Na szczęście nikt nie ucierpiał, jednak na udostępnionym w serwisach społecznościowych nagraniach widać, że ciężkie lodowe odłamki upadały tuż obok odwiedzających.

Grupa osób ucieka po śnieżnym terenie w pobliżu zamarzniętego wodospadu, z którego gwałtownie spada woda i lód. W tle wysokie ściany skalne oraz liczne sople lodu dodają dramatycznego charakteru scenie.
Nagranie z momentu zawalenia się części zamarzniętego wodospadu Valaste w Estonii. W zdarzeniu nikt nie ucierpiał Volcaholic/Xmateriał zewnętrzny

Do niebezpiecznego zdarzenia doszło w sobotę. Wówczas zawaliła się duża część zamarzniętego wodospadu Valaste, znajdującego się w powiecie Ida-Viru w prowincji Virumaa Wschodnia na północnym wschodzie Estonii. Tamtejszy strumień całkowicie zamarzł pod koniec grudnia, dzięki czemu turyści mogli z bliska podziwiać ogromne sople, w które się zmienił. W weekend mogło się to skończyć tragicznie.

Ciężkie bryły lodu upadały tuż koło zwiedzających. Wszystko się nagrało

Wysoki na około 30 metrów wodospad Valaste uległ zamrożeniu pod sam koniec 2025 roku, wraz z silnymi mrozami, które dotarły wówczas do Estonii. Obecnie ta popularna wśród turystów atrakcja jest jednak niestabilna, a lód, w który zmieniły się kaskady może być niebezpieczny.

Tak było w sobotę, kiedy zawaliła się duża część jednego zamarzniętych sopli. Bryły lodu upadły tuż obok przebywających wtedy u podstawy wodospadu turystów. Wszystko widać a poniższym nagraniu:

Choć zdarzenie wyglądało bardzo groźne, bryły lodu nikogo nie trafiły, więc nie ma poszkodowanych.

W reakcji na odłamanie się fragmentów lodu miejscowe władze rozstawiły w okolicy znaki ostrzegające przed zagrożeniem oraz zaapelowały do odwiedzających o trzymanie się w odpowiedniej odległości od wodospadu i trzymanie się wyznaczonych w okolicy szlaków turystycznych.

    Estonia kontra zima. Na drogach 300 specjalistycznych pojazdów

    Estonia, tak jak Polska, w weekend zmagała się z intensywnymi śnieżycami oraz trudnymi warunkami na drogach. Najsilniejszy atak zimy zanotowano w najbardziej zaludnionym powiecie, Harju, a także w zachodniej części kraju.

    Na drogach pracowało ponad 300 pługopiaskarek, które prz całą dobę odśnieżały nawierzchnię.

    "W ciągu minionych trzech dni nasze pojazdy odśnieżały ponad 100 tysięcy kilometrów dróg - to ponad dwa razy więcej niż wynosi obwód Ziemi - co daje pojęcie ile pracy jest wykonywanej" - powiedział cytowany przez serwis ERR szef estońskiej służby transportu Jarmo Vooglaine.

    Najważniejsze było utrzymywanie przejezdności na najważniejszych autostradach, więc niektóre boczne drogi były nieprzejezdne, lub dostępne tylko dla pojazdów z napędem na cztery koła.

    Źródło: ERR, Tallinntimes, Postimees

