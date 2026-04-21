W skrócie Ciężarówka zderzyła się z lokomotywą pociągu nr 64 relacji Przemyśl - Kijów w obwodzie lwowskim, a jej kierowca uciekł z miejsca zdarzenia.

Żaden z pasażerów ani członków załogi pociągu nie odniósł obrażeń, a wagony pozostały nienaruszone.

Koleje Ukraińskie zmieniły protokoły bezpieczeństwa po atakach Rosji na pociągi pasażerskie, umożliwiając zatrzymanie składu i ewakuację pasażerów w razie niebezpieczeństwa.

Do zdarzenia doszło na przejeździe kolejowym z sygnalizacją w obwodzie lwowskim. Koleje Ukraińskie stwierdziły w komunikacie, że nieostrożność szofera ciężarówki "omal nie doprowadziła do tragedii".

"Kierowca 'nie zauważył' działającego sygnalizatora dźwiękowego oraz świetlnego i zderzył się z lokomotywą pociągu nr 64 relacji Przemyśl - Kijów" - przekazał państwowy przewoźnik.

Koleje Ukraińskie zaznaczyły przy tym, że nikt nie został ranny, a wagony pociągu "pozostały nienaruszone". Jednocześnie wskazały, że kierowca ciężarówki uciekł z miejsca zdarzenia. "Prosimy o większą ostrożność na przejazdach kolejowych" - zaapelowała spółka.

Przypomniała także, iż "przejazd przez tory jest dozwolony wyłącznie na przejazdach kolejowych i tylko wtedy, gdy jest to dozwolone". Jak przy tym podkreśliła, kierowcy muszą bezwzględnie zatrzymać się przed linią stopu lub szlabanem, nie ruszać w sytuacji, gdy działa sygnalizacja świetlna lub dźwiękowa oraz upewnić się, że pociąg się nie zbliża.

Wypadki kolejowe w Ukrainie. Koleje zmieniły przepisy w związku z atakami Rosji

Agencja Unian przypomniała, że to nie jedyny wypadek na ukraińskiej kolei, do którego doszło w ostatnich dniach. W sobotę w obwodzie winnickim pociąg pasażerki relacji Kijów - Przemyśl zderzył się z lokomotywą spalinową z prywatnego kamieniołomu. Wówczas żaden z 576 pasażerów i członków drużyny konduktorskiej nie odniósł obrażeń.

Agencja przypomniała też, że z powodu wrogich ataków Rosji na pociągi pasażerskie Kolei Ukraińskich zmieniła swoje protokoły bezpieczeństwa. Od ich wprowadzenia przewoźnik może zatrzymać skład w razie niebezpieczeństwa i podjąć decyzję o ewakuacji pasażerów, aby ratować ich życie.

Dodajmy, że wojska Kremla na początku marca zaatakowały dronem pociąg pasażerski relacji Smorodine-Worożba w obwodzie sumskim, w rejonie miejscowości Nowosielica. O zdarzeniu informowała prokuratura obwodu sumskiego. Nikt nie został ranny, ale najeźdźcom udało się wówczas zniszczyć lokomotywę.

Źródła: Ukrzaliznycia, Unian

"Graffiti". Bocheński porównał PiS do armii. Kaczyński "głównym dowódcą" Polsat News