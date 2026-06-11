W skrócie Francja i Niemcy rozważają daleko idące zmiany w strukturze służby dyplomatycznej Unii Europejskiej, aby poprawić zdolność Wspólnoty do reagowania na międzynarodowe kryzysy.

Według informacji "Financial Times" analizowane są możliwości ograniczenia uprawnień głównej dyplomatki UE oraz przekazania części kompetencji Komisji Europejskiej i państwom członkowskim.

Jak podaje dziennik, poddawana krytyce Służba Działań Zewnętrznych może być zreformowana w kontekście oczekiwań, dotyczących oszczędności i uproszczenia procesów administracyjnych przy negocjacjach nad budżetem UE.

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Paryż, Berlin i inne stolice rozważają opcje, które obejmują odebranie uprawnień głównej dyplomatce UE, Kaji Kallas, oraz jej Służbie Działań Zewnętrznych (EEAS), dysponującej budżetem w wysokości 1 mld euro rocznie i przywrócenie ich Komisji Europejskiej oraz państwom członkowskim - podał dziennik, powołując się na pięciu wysokich rangą urzędników poinformowanych o rozmowach.

"Jasne jest, że EEAS nie działa tak, jak powinna działać we współczesnym świecie. Jest dysfunkcyjna. Problem ma charakter strukturalny, dlatego sama struktura wymaga przebudowy" - powiedział dziennikowi jeden z anonimowych rozmówców.

Inny z kolei podkreślił, że "stolice są zirytowane" i oczekują spójnych działań na arenie międzynarodowej. "Istnieje realne ryzyko, że EEAS zostanie rozebrana na części" - mówił anonimowy urzędnik "FT".

Propozycje reformy służby dyplomatycznej UE

Dziennik wyjaśnia, że jednym z pomysłów na przeprowadzenie reformy jest ograniczenie autonomii najwyższej przedstawicielki UE ds. zagranicznych, która obecnie odpowiada zarówno przed państwami członkowskimi, jak i Komisją Europejską, oraz "zmniejszenie jej kontroli nad siecią ponad 140 delegatur UE na świecie".

Według gazety wątpliwości części stolic wobec unijnego organu nasiliły się po pewnych działaniach Kai Kallas. Chodzi o jej samodzielne, nieuzgadniane z państwami członkowskimi wypowiedzi na tematy takie, jak relacje na linii Unia Europejska-Chiny.

Cytowani przez "FT" urzędnicy zwrócili również uwagę, że przyszłość EEAS może zależeć także od przebiegu negocjacji nad kolejnym budżetem UE, od którego pewna grupa państw oczekuje oszczędności i uproszczenia procesów administracyjnych.

Wątpliwości w kręgach UE. Przedstawiciel Kai Kallas reaguje

Sprawę skomentował w rozmowie z "Financial Times" przedstawiciel Kai Kallas, podkreślając, że jest ona "w pełni skoncentrowana na realizacji swojego mandatu", którego ważnym elementem jest "dalsze wzmacnianie zarówno EEAS, jak i Komisji Europejskiej w zakresie wdrażania traktatów oraz wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa".

"Polityka zagraniczna UE jest silna wtedy, gdy państwa członkowskie są zjednoczone" - przypomniał.

Źródło: Reuters, "Financial Times"





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