W skrócie Stany Zjednoczone i większość Zachodu ograniczyły więzi gospodarcze z Rosją po inwazji na Ukrainę, jednak teraz nastąpił w tej kwestii przełom.

Amerykański finansista Gentry Beach zawarł umowę z rosyjskim Novatekiem dotyczącą zagospodarowania gazu na Alasce podczas obowiązywania sankcji.

Propozycje biznesowe pojawiające się podczas rozmów amerykańsko-rosyjskich miały na celu zachęcenie Moskwy do zakończenia wojny w Ukrainie.

"Po inwazji Rosji na Ukrainę Stany Zjednoczone i większa część Zachodu niemal całkowicie zerwały więzi gospodarcze z Moskwą. Jednak odkąd prezydent Trump objął urząd ponad rok temu, opisywał on 'ogromną szansę' na interesy z Rosją, jeśli wojna się skończy, a Kreml nęcił znanego z transakcyjnego podejścia lidera możliwymi inwestycjami" - czytamy w najnowszym wydaniu "New York Timesa".

Mający powiązania z rodziną Donalda Trumpa, amerykański finansista Gentry Beach, sprawdza możliwości zawierania umów z rosyjskimi firmami.

Sam zainteresowany poinformował gazetę, że podpisał jesienią 2025 roku umowę z rosyjskim gigantem energetycznym Novatek (NVTK.MM) na zagospodarowanie gazu ziemnego na Alasce w warunkach sankcji wobec Rosji.

Anchorage. Rozmowy biznesowe w cieniu spotkania Trump-Putin

W sierpniu ubiegłego roku w Anchorage na Alasce spotkali się prezydenci USA i Rosji, aby porozmawiać o porozumieniu pokojowym w Ukrainie. Jak podał "NYT", na marginesie negocjacji amerykańscy i rosyjscy urzędnicy omówili kilka potencjalnych umów energetycznych.

Źródła zaznajomione z rozmowami podały, że propozycje biznesowe miały na celu zachęcenie Moskwy do zgodzenia się na porozumienie pokojowe kończące wojnę w Ukrainie, a także skłonienie Waszyngtonu do złagodzenia sankcji nałożonych na Rosję.

"Umowa Beacha (..) pokazuje, jak Trump zaczyna przywracać Rosję do zachodniej sfery gospodarczej, mimo że niewiele wskazuje na to, by prezydent Władimir Putin był gotowy zaprzestać ataku na Ukrainę, w czasie gdy amerykańskie sankcje wobec Rosji pozostają w mocy" - opisał "NYT".

Sytuacja pokazuje również, jak przekaz Kremla dotyczący rzekomo ogromnych możliwości biznesowych w Rosji - doradca Putina określił w tym tygodniu ich wartość na kwotę 14 bilionów dolarów - zaczyna rezonować w Stanach Zjednoczonych.

Człowiek Trumpa podpisał umowę z gigantem Novatek. Jest głos z Rosji

- Trump jest prezydentem transakcyjnym - powiedział Beach w wywiadzie dla "New York Timesa". - Nie sądzę, by ludzie czuli się tak komfortowo, współpracując z rosyjskimi firmami za administracji Bidena, jak czują się za administracji Trumpa - dodał.

Teksański finansista ujawnił, że projekt jest na wczesnym etapie i napotyka na znaczące przeszkody. Odmówił jednak ujawnienia szczegółów finansowych.

Koncern Novatek przekazał dziennikowi, że "rzeczywiście prowadzi negocjacje w sprawie potencjalnego wykorzystania" swojej technologii do skraplania gazu ziemnego na północnej Alasce, jednak nie potwierdził, że współpracuje z Gentrym Beachem.

Beach jest przewodniczącym i dyrektorem generalnym firmy inwestycyjnej America First Global, która posiada udziały w sektorach energetycznym, wydobywczym i infrastrukturalnym. Pomagał zbierać fundusze na kampanię wyborczą Donalda Trumpa w 2016 roku i przyczynił się do kształtowania gospodarczego oraz dyplomatycznego programu administracji "America First".

Według "New York Timesa", Beach jest również kolegą ze studiów syna Trumpa, Donalda Trumpa Jr.

Źródło: "New York Times", Reuters

