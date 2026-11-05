W skrócie Nie żyje Hubert Aiwanger, wicepremier Bawarii i lider partii Wolni Wyborcy, którego ciało znaleziono w hotelu w Berlinie.

Berlińska prokuratura oraz wydział zabójstw wszczęły postępowanie w celu ustalenia dokładnych przyczyn śmierci 55-letniego polityka.

Według nieoficjalnych doniesień medialnych przed śmiercią polityk zmagał się z problemami zdrowotnymi, które zmusiły go do odwołania wystąpienia.

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Hubert Aiwanger, wicepremier Bawarii i lider partii Wolni Wyborcy, został znaleziony martwy w hotelu w berlińskiej dzielnicy Mitte. Jak poinformował dziennik "Bild", ciało ujawniono w środę wieczorem.

Pojawiły się doniesienia, według których przed śmiercią polityk miał się źle poczuć i odmówić udziału w zaplanowanej uroczystości.

Śmierć Huberta Aiwangera. Nieoficjalne ustalenia mediów

Wicepremier Bawarii miał wygłosić przemówienie na otwarciu berlińskiego biura swojej partii. Według redakcji "Bild" ostatecznie odwołał wystąpienie z powodu pogorszenia stanu zdrowia.

Hubert Aiwanger nie żyje FRANK HOERMANN / SVEN SIMON AFP

Z nieoficjalnych doniesień wynika, że Aiwanger miał problemy żołądkowo-jelitowe. Jego współpracownicy - jak twierdzi "Bild" - mówili o potencjalnej infekcji, którą mógł złapać.

Po tym, jak polityk zatrzymał się w berlińskim hotelu, nie zdołano się z nim już skontaktować.

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Działania policji w rejonie hotelu trwały wiele godzin - podaje niemiecki dziennik. Jak ustalili dziennikarze, u Aiwangera nie stwierdzono żadnych obrażeń wewnętrznych ani śladów wskazujących na możliwą zbrodnię. Berlińska prokuratura na tym etapie nie wyklucza jednak żadnych scenariuszy.

"Prokuratura w Berlinie oraz 6. Wydział Zabójstw Krajowego Urzędu Kryminalnego w Berlinie wszczęły postępowanie wyjaśniające okoliczności śmierci. Celem postępowania jest ustalenie dokładnej przyczyny śmierci oraz przebiegu zdarzeń, które do niej doprowadziły, a także wykluczenie ewentualnego udziału osób trzecich" - przekazała w komunikacie na X berlińska policja.

Źródła: "Bild", "Die Welt"



