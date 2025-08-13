Ciało w sosnowym lesie. W sprawie pojawił się wątek zaginionego Polaka

W skrócie W lesie niedaleko miejscowości Vecchiano w Toskanii odnaleziono ciało w znacznym stanie rozkładu, które może należeć do zaginionego mężczyzny.

Na miejscu prowadzone są działania identyfikacyjne, zlecono sekcję zwłok.

Stowarzyszenie Penelope Toscana zajmuje się jednocześnie sprawą zaginięcia Polaka: 48-letniego ogrodnika, o którym nie ma wieści od maja.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Tragicznego odkrycia w miejscowości Vecchiano w prowincji Piza dokonano w niedzielę. Na zwłoki w znacznym stanie rozkładu natrafił mężczyzna, który spacerował z psem po lesie sosnowym.

Sprawą zajęli się karabinierzy, a śledczy ocenili, że zwłoki mogły znajdować się tam od miesięcy. Ze wstępnych ustaleń wynika, że ciało może należeć do mężczyzny. Jednak - aby to stwierdzić - należy przeprowadzić sekcję zwłok.

Włochy. Znaleziono ciało w lesie. Stowarzyszenie skupia się na zaginięciu dwóch osób, w tym Polaka

Gazeta "La Nazione" zaznaczyła, że na zwłokach znajdowały się resztki siwych włosów. Jak podano w publikacji, może to ułatwić identyfikację ofiary.

"Hipoteza ta może być powiązana z zaginięciem 55-letniego Maurizio Pergoli z Viareggio" - czytamy. Mężczyzna ostatni raz widziany był na rowerze 1 lipca w okolicach lotniska. 55-latek ubrany był w niebieskie szorty - takie spodnie znaleziono również na zwłokach.

- Wiemy, że Maurizio Pergola mógł udać się w kierunku Torre del Lago, co jest kolejnym ważnym aspektem, z całym szeregiem warunków, które mogą łączyć go z odnalezieniem zwłok w niedzielne popołudnie - przekazała w rozmowie z gazetą Emanuela Zuccagnoli, wolontariuszka i prezes Stowarzyszenia Penelope Toscana.

To jednak niejedyne zaginięcie w ostatnim czasie w regionie Toskanii. Jedną ze spraw, jaką zajmuje się Stowarzyszenie, jest zaginięcie 48-letniego mężczyzny polskiego pochodzenia.

Z zaginionym ogrodnikiem od 3 maja tego roku nie ma żadnego kontaktu. - Mężczyzna opuścił pieszo dom swoich krewnych, gdzie mieszkał od około roku w miejscowości Pietrasanta - przekazała Zuccagnoli, podkreślając, że nadal śledzą sprawę jego zaginięcia.

Źródło: "La Nazione"

KPO dla kultury. Gosek-Popiołek: Takie programy są potrzebne Polsat News Polsat News