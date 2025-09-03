Ciało w pobliżu polskiej granicy. Strona ukraińska potwierdza
Na Wołyniu, w pobliżu granicy z Polską znaleziono zwłoki funkcjonariusza Państwowej Straży Granicznej - poinformował portal RCB-Ukraina powołując się na rzecznika Państwowej Służby Granicznej Ukrainy Andrija Demczenko. Na miejsce wezwano służby medyczne i organy ścigania.
W skrócie
- Na Wołyniu, niedaleko granicy z Polską, znaleziono ciało funkcjonariusza ukraińskiej Państwowej Straży Granicznej.
- Obok zwłok znaleziono broń służbową, a okoliczności śmierci są przedmiotem śledztwa.
- Według nieoficjalnych doniesień zmarły był 36-letnim starszym sierżantem i asystentem w oddziale granicznym w Łucku.
- Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii
W środę ukraińskie media poinformowały, że na terenie jednej z jednego z wołyńskich oddziałów straży granicznej odnaleziono ciało mężczyzny.
Do zdarzenia doszło na posterunku granicznym we wsi Równe - w pobliżu granicy Polski i Ukrainy. Jak podaje RCB-Ukraina zmarły był strażnikiem granicznym.
Ukraina. Ciało w pobliżu polskiej granicy. Śledztwo na Wołyniu
Informację potwierdził portalowi rzecznik Państwowej Służby Granicznej Ukrainy Andrij Demczenko.
"Na miejsce wezwano lekarzy i organy ścigania. Obecnie trwają czynności dochodzeniowe" - przekazał.
Potwierdził również, że obok ciała zmarłego pogranicznika leżała broń standardowa dla wyposażenia funkcjonariusza tej służby.
Dodał, że wołyński oddział graniczny wszczął oficjalne śledztwo w tej sprawie.
Według dziennikarzy zmarły to 36-letni starszy sierżant i asystent szefa Wydziału Logistyki Oddziału Granicznego w Łucku.
Źródło: RCB-Ukraina