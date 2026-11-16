W skrócie Dublińska policja przekazała, że ciało znalezione w Phoenix Park w Dublinie należało do 48-letniego Polaka, Tomasza Roberta Michowskiego, który przebywał w Irlandii w kryzysie bezdomności.

Gardai prowadzi dochodzenie w sprawie śmierci Polaka, na którego ciele stwierdzono rany cięte, choć oficjalnie nie zakwalifikowano zdarzenia jako zabójstwa.

Śledczy poszukują świadków, którzy przebywali w czwartek i piątek piątkiem, zwłaszcza pary, prawdopodobnie pochodzenia włoskiego, widzianej w pobliżu Wellington Monument.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii , otwiera się w nowym oknie

Garda przekazała, że ciało odnalezione w piątek w Phoenix Park w Dublinie należało do 48-letniego Polaka, Tomasza Roberta Michowskiego, który od kilku lat na stałe mieszkał w Irlandii.

Według ustaleń "The Irish Times" Michowski pochodził z Puław, od pewnego czasu był w kryzysie bezdomności. Na ciele znaleziono rany cięte, jednak policja nie odnalazła narzędzia, którym zostały zadane.

Irlandia. Ciało w Phoenix Park należało do 48-latka z Polski

Jak ustaliła Interia, w przeszłości Michowski figurował w aktach irlandzkiej policji jako zaginiony. Garda ogłosiła 5 maja 2023 r., że poszukuje mężczyzny, po czym tego samego dnia alarm został odwołany. Polak znalazł się cały i zdrowy.

Mimo ran na ciele policja dotąd nie wszczęła oficjalnie dochodzenia w sprawie zabójstwa, badane są okoliczności zdarzenia. Policjanci skupiają się zwłaszcza na odnalezieniu narzędzia, którym zadane zostały rany na ciele Polaka.

Rozwiń

Dublińska policja zwróciła się o pomoc do wszystkich, którzy przebywali w Phoenix Park w między godziną 14:00 w czwartek a 10:00 w piątek. Garda prosi o kontakt zwłaszcza parę w wieku ok. 30 lat, prawdopodobnie pochodzenia włoskiego, która w piątek ok. 10:00 była widziana w pobliżu Wellington Monument.

Policja apeluje o pomoc. Poszukiwanie osoby dysponujące informacjami o śmierci Polaka

Jak podał "The Irish Times", wstępnie sprawę kwalifikowano jako możliwe zabójstwo, jednak gdy śledczy zapoznali się z informacjami o Michowskim, dochodzenie otworzyło się na inne scenariusze.

Brak narzędzia na miejscu odnalezienia ciała może według Gardy świadczyć o tym, że nawet jeśli nie doszło do zabójstwa, to ktoś mógł być naocznym świadkiem śmierci Polaka. Zwłaszcza że ciało zostało odnalezione w trawie nieopodal Wellington Monument, a nie w porośniętych krzewami i drzewami rejonach Phoenix Park.

Osoby posiadające informacje o okolicznościach śmierci Polaka, proszone są o kontakt z posterunkiem Finglas Garda Sation w Dublinie, otwiera się w nowym oknie.

Źródło: "The Irish Times", RTE



