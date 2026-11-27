W skrócie We włoskich Alpach odnaleziono ciało oraz plecak z dokumentami należącymi prawdopodobnie do 44-letniego Karola Brożka, który zaginął rok temu.

Siostra zaginionego potwierdziła, że polska ambasada w Rzymie przekazała jej informacje o odnalezieniu rzeczy osobistych wskazujących na jej brata.

Włoska prokuratura nadzoruje procedury identyfikacyjne oraz badania medycyny sądowej, które mają pomóc w ustaleniu przyczyn i okoliczności śmierci mężczyzny.

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Siostra zaginionego rok temu we włoskich Alpach 44-letniego Karola Brożka przekazała za pośrednictwem mediów społecznościowych, że we wtorek ambasada Polski w Rzymie potwierdziła, że znaleziono ciało oraz plecak z dokumentami zaginionego mężczyzny.

"Ubranie, buty i rzeczy osobiste wskazują, że to mój brat. Czekamy jednak na formalne potwierdzenie jego tożsamości. Przed nami identyfikacja oraz badania z zakresu medycyny sądowej, prowadzone pod nadzorem włoskiej prokuratury. Mogą obejmować porównanie DNA z materiałem genetycznym pobranym przez polską policję ode mnie i naszego taty oraz badania mające pomóc ustalić przyczynę i okoliczności śmierci" - przekazała kobieta.

"Dopiero po niezbędnych badaniach, uzyskaniu zgód i dopełnieniu formalności będziemy mogli sprowadzić Karola do Polski. Może to potrwać od kilku tygodni do nawet kilku miesięcy" - dodała.

Jak zaznaczyła, nadal nie znaleziono natomiast Krakena - psa, z którym mężczyzna był w momencie zaginięcia.

Ciało znalezione we włoskich Alpach. To prawdopodobnie zaginiony Polak

Siostra mężczyzny w swoim wpisie podziękowała wszystkim zaangażowanym w poszukiwania 44-latka. "Dziękuję wszystkim, którzy przez ten rok byli z nami i pomagali szukać Karola i Krakena. Będę przekazywać kolejne potwierdzone informacje" - przekazała.

"Czujemy ulgę, że po roku oczekiwania otrzymujemy odpowiedzi, a jednocześnie ogromny ból po stracie. Potrzebujemy czasu, żeby odnaleźć się w tej rzeczywistości" - dodała.

Poinformowała też, że wśród znalezionych przedmiotów był również aparat fotograficzny, gdzie być może znajdą się zdjęcia z ostatnich chwil mężczyzny przed wypadkiem. "Jeśli uda się je odzyskać i będzie to możliwe, podzielę się nimi z Wami" - zapewniła.

Polak zaginął we włoskich Alpach. Po roku odnaleziono ciało

44-letni Karol Brożek zaginął we włoskich Alpach Apuańskich 19 listopada 2025. Mężczyzna został uchwycony na monitoringu w Obserwatorium Campo Imperatore jak ruszał z dwoma psami - Piratem i Krakenem na szlak w kierunku schroniska Duca degli Abruzzi. Od tego czasu ślad po nim zaginął.

W grudniu odnaleziono żywego jednego z psów - Pirata. W górach miesiącami prowadzone były poszukiwania 44-latka, najpierw przez włoskie służby, później przez wolontariuszy, których o pomoc poprosiła siostra mężczyzny.

Pierwszy przełom w sprawie pojawił się we wrześniu, gdy ratownicy na dnie wąwozu Valle dell'Inferno znaleźli czerwoną smycz, najprawdopodobniej drugiego psa. W piątek 20 listopada specjalistyczne służby zeszły do wąwozu, gdzie znalazły plecak i ciało mężczyzny.

Na chwilę obecną nie wiadomo co było przyczyną jego śmierci. Jedna z hipotez zakłada, że albo on, albo pies stracili w pewnym momencie równowagę i spadli do wąwozu. Wersja ta będzie badana przez włoskie służby.



