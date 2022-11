Ciało 21-letniej kobiety w walizce. Zatrzymani to jej rodzice

Do zdarzenia doszło w ubiegły czwartek w południowym Delhi w Indiach. To wtedy 21-letnia Ayushi Yadav miała zostać postrzelona przez swojego ojca. Dzień później ciało 21-latki zostało znalezione w czerwonej walizce na autostradzie w mieście Mathura w stanie Uttar Pradesh.

Śledczy podejrzewają, że mogło dojść do zabójstwa honorowego. Dochodzi do niego wówczas, gdy najbliżsi ofiary postanawiają ją zabić, ponieważ ta - ich zdaniem - przynosi wstyd rodzinie.

Lokalna policja poinformowała, że 21-latka poślubiła mężczyznę, którego sama wybrała - wbrew woli swojej rodziny.

Indie: Zabójstwo młodej kobiety. Rodzicom grozi dożywocie

Śledczy zidentyfikowali sprawców na podstawie donosów, nawigacji w telefonach komórkowych oraz nagrań monitoringu.

- Ojciec ofiary Nitesh Yadav i matka Brajbala Yadav zostali aresztowani i osadzeni w zakładzie karnym - powiedział st. nadinsp. policji Martand Prakash Singh w oświadczeniu dla agencji informacyjnej Press Trust of India.

Zatrzymanym postawiono zarzuty zabójstwa. Jak podkreślono, matka co prawda nie strzeliła do swojej córki, ale "była zaangażowana w usuwanie ciała i przez cały czas towarzyszyła mężowi".



Ojciec 21-latki przyznał się do zabicia córki oraz do spakowanie jej zwłok do walizki. Rodzicom grozi dożywocie.