Ciało 11-letniej Lyhanny odnalezione. Premier Francji zwołał pilne spotkanie

Aleksandra Czurczak

Aleksandra Czurczak

Odnalezione w gospodarstwie rolnym na południu Francji ciało należy do 11-letniej Lyhanny - potwierdziły wyniki identyfikacji DNA. Tragiczny finał poszukiwań dziewczynki wywołał we Francji falę oburzenia i pytania o działanie wymiaru sprawiedliwości. Premier Sebastien Lecornu zwołał nadzwyczajne spotkanie ministrów po ujawnieniu, że główny podejrzany był wcześniej wielokrotnie zgłaszany w sprawach dotyczących nieletnich.

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Czterech uzbrojonych policjantów w kamizelkach taktycznych idzie chodnikiem obok pojemników na śmieci.
Francja wstrząśnięta tragedią. Ciało 11-letniej Lyhanny odnalezione (zdj. ilustracyjne)NurPhoto/Klaudia RadeckaGetty Images

W skrócie

  • Ciało 11-letniej Lyhanny odnaleziono w gospodarstwie rolnym na południu Francji, a tożsamość potwierdzono na podstawie DNA.
  • W sprawie zatrzymano 41-letniego Jerome'a B., który był wcześniej zgłaszany w postępowaniach dotyczących nieletnich oraz został oskarżony o porwanie i bezprawne pozbawienie wolności.
  • Tragiczny finał poszukiwań wywołał oburzenie publiczne i doprowadził do zwołania nadzwyczajnego spotkania ministrów przez premiera Sebastiena Lecornu.
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Zaginięcie 11-letniej mieszkanki Fleurance na południu Francji zgłoszono w piątek (29 maja). Dziewczynka nie wróciła do domu po zakończeniu zajęć szkolnych.

Natychmiast rozpoczęto szeroko zakrojone poszukiwania, w które zaangażowano setki osób, żandarmów, psy tropiące, drony termowizyjne, śmigłowiec oraz wolontariuszy.

Odnaleziono ciało dziewczynki. Potwierdzono tożsamość ofiary

Przełom nastąpił prawie tydzień później - w czwartek, gdy na terenie gospodarstwa rolnego w pobliżu miejscowości Puycasquier, około 15 kilometrów od Fleurance, odnaleziono ciało dziecka. Zwłoki znajdowały się w silosie zbożowym. Początkowo władze informowały jedynie, że ofiara była ubrana podobnie jak zaginiona dziewczynka.

W piątek prokuratura w Agen poinformowała, że przeprowadzona sekcja zwłok i porównanie materiału DNA potwierdziły tożsamość ofiary. "Odkryte ciało rzeczywiście należy do Lyhanny" - przekazał prokurator w oficjalnym komunikacie.

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Jednocześnie śledczy podkreślili, że przyczyna śmierci dziewczynki pozostaje nieznana. Jak poinformowano, biegli sądowi nie byli dotąd w stanie jednoznacznie ustalić okoliczności zgonu, dlatego zlecono dodatkowe badania i ekspertyzy.

Sprawa Lyhanny. Zatrzymano 41-letniego ojca koleżanki zmarłej

W związku ze sprawą zatrzymano 41-letniego Jerome'a B., ojca jednej z koleżanek Lyhanny. Mężczyzna został formalnie oskarżony o porwanie i bezprawne pozbawienie wolności oraz trafił do aresztu. Według śledczych początkowo zaprzeczał, że widział dziewczynkę w dniu zaginięcia. Dopiero po okazaniu nagrań monitoringu przyznał, że podwoził ją samochodem. Twierdził jednak, że wysadził ją w pobliżu miejskiego basenu.

Media ujawniły, że mimo braku wpisów w kartotece karnej nazwisko mężczyzny pojawiało się wcześniej w kilku postępowaniach dotyczących przemocy seksualnej wobec nieletnich. Według francuskich źródeł przeciwko Jerome'owi B. prowadzono co najmniej kilka postępowań administracyjnych i sądowych. Jedna ze skarg, dotycząca domniemanego gwałtu na 11-letniej dziewczynce, została złożona w sierpniu 2025 roku. Mimo upływu wielu miesięcy mężczyzna nie został przesłuchany przez wymiar sprawiedliwości.

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Dodatkowo w przeszłości miał zostać usunięty z pracy w jednej ze szkół po oskarżeniach o niestosowne zachowanie wobec uczennic. Według źródeł sądowych w jego telefonie znaleziono także rozmowy prowadzone z nieletnimi dziewczętami.

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Ujawnione informacje wywołały gwałtowną reakcję opinii publicznej i klasy politycznej we Francji. Wskazują oni tę sprawę jako przykład niewydolności wymiaru sprawiedliwości oraz nieskutecznej ochrony dzieci.

- Nie możemy patrzeć na twarze członków jej rodziny i mówić sobie, że wszystko poszło dobrze - powiedział prezydent Emmanuel Macron.

Przedstawiciele świata polityki prawicy i lewicy twierdzą, że sprawa ta jest przykładem szerszego problemu, jakim jest nieudolność systemu sądowniczego w zakresie ochrony kobiet i dzieci przed przemocą seksualną.

Do sprawy odniósł się również minister sprawiedliwości Gerald Darmanin. We francuskiej telewizji przyznał, że system sądowniczy "nie zdołał ochronić tej małej dziewczynki".

- Chciałbym przeprosić tę rodzinę i naród francuski, który jest słusznie zszokowany i przerażony takimi niepowodzeniami - powiedział. - Jako minister jestem przerażony, a jako ojciec jeszcze bardziej - podkreślił.

W odpowiedzi na narastające kontrowersje premier Sebastien Lecornu zwołał spotkanie z ministrem sprawiedliwości, ministrem spraw wewnętrznych i innymi członkami rządu. Resorty sprawiedliwości i spraw wewnętrznych mają przeprowadzić wspólne dochodzenie, które wyjaśni, czy w działaniach instytucji państwowych doszło do uchybień oraz czy tragedii można było zapobiec.

W niedzielę w Fleurance ma odbyć się cichy marsz ku pamięci 11-letniej Lyhanny.

Źródła: "Le Parisien", Euronews, Reuters

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