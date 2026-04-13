W skrócie Sąd magistracki gminy Westminster w Londynie zdecydował o kolejnym posiedzeniu w sprawie ekstradycji Michała Kuczmierowskiego, które ma odbyć się 19 czerwca.

Obrona Kuczmierowskiego twierdzi, że zgodnie z brytyjskim prawem nie można decydować o ekstradycji wobec osoby bez postawionych zarzutów i zamierza dostarczyć odpowiednie dokumenty do maja.

Prokuratura zarzuca byłemu szefowi RARS udział w zorganizowanej grupie przestępczej, niedopełnienie obowiązków oraz przekroczenie uprawnień w celu osiągnięcia korzyści majątkowej.

Sąd magistracki gminy Westminster w Londynie postanowił w poniedziałek, że zbierze się po raz kolejny w sprawie ekstradycji byłego szefa Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych (RARS) Michała Kuczmierowskiego 19 czerwca.

Sprawa ekstradycji Kuczmierowskiego. Sąd wydał postanowienie

Obrona Kuczmierowskiego twierdzi, że zgodnie z brytyjskim prawem ekstradycyjnym były szef RARS może nie spełniać wymogów, aby być poddanym ekstradycji. W celu wyjaśnienia tych zawiłości zamierza powołać eksperta, który ma przygotować raport dla prokuratury i sędziego.

Z ustaleń Tomasza Lejmana, korespondenta Interii, wynika, że zdaniem obrońców zgodnie z brytyjskim prawem nie można postanowić o ekstradycji wobec osoby, której nie postawiono zarzutów. Pełnomocnicy Kuczmierowskiego mają dostarczyć dokumenty do maja.

Afera RARS. Co prokuratura zarzuca Kuczmierowskiemu?

Prokuratura zarzuca byłemu szefowi RARS udział w zorganizowanej grupie przestępczej, niedopełnienie obowiązków i przekroczenie uprawnień w celu osiągnięcia korzyści majątkowej.

Na początku września 2024 r. Kuczmierowski został zatrzymany w Londynie na podstawie Europejskiego Nakazu Aresztowania, wydanego na wniosek polskich władz. W lutym 2025 r. brytyjski wymiar sprawiedliwości zdecydował, że były szef RARS może opuścić areszt za kaucją i poręczeniem majątkowym. 10 lutego wyszedł na wolność.

Do finału sprawy miało dojść już 27 lutego, ale termin został przesunięty na 13 kwietnia. W grudniu ubiegłego roku Adam Gomoła, prawnik Kuczmierowskiego, informował, że niezależnie od decyzji sądu strony będą się odwoływać.

- Możemy z całą pewnością zakładać, że nawet jeśli w tej sprawie zapadnie w lutym werdykt, to będziemy mieć do czynienia z postępowaniem odwoławczym, którego terminu zakończenia nie da się z góry określić - powiedział wtedy Gomoła.

Zwycięstwo i co dalej? Trudne miesiące przed Peterem Magyarem Jakub Krzywiecki INTERIA.PL