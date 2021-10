- Giscard d'Estaing usiadł obok mnie i pod stołem chwycił za udo. Zapytałam sama siebie, co tu się dzieje. Zmieniłam miejsce i się skończyło - wspomina była premier Danii.



Jak przyznaje Thorning-Schmidt do spotkania miało dojść w Kopenhadze w 2002 lub 2003 roku. Duńska polityk spotkała się z byłym prezydentem Francji w ramach Konwentu Europejskiego, który miał przygotować konstytucję Unii Europejskiej. Valery Giscard d'Estaing, prezydent Francji od 1974 do 1981 roku przewodniczył tym pracom.





"To był inny czas"

- W dzisiejszych czasach byłoby to postrzegane jako molestowanie seksualne. Wtedy tak nie było. To był inny czas, ale uznałam to za niestosowne, a sytuacja bardzo mnie rozgniewała - wspomina 54-letnia Thorning-Schmidt w swojej książce, której fragmenty przytoczył serwis France24.

Helle Thorning-Schmidt była premierem duńskiego rządu w latach 2011-2015.



Valery Giscard d'Estaing był w przeszłości oskarżany o molestowanie seksualne. Niemiecka dziennikarka Ann-Kathrin Stracke relacjonowała, że polityk trzykrotnie dotykał jej pleców podczas wywiadu w jego biurze w Paryżu. Były prezydent Francji zmarł w 2020 roku.



