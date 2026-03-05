!criticalCSS &&

Chwile grozy w Stanach Zjednoczonych. Samolot runął na dom

Niewielki samolot pasażerski uderzył w dom mieszkalny w mieście Phoenix w Arizonie. Następnie awionetka wylądowała na podwórku drugiej posiadłości. W groźnie wyglądającym zdarzeniu ranne zostały trzy osoby.

Awionetka uderzyła w dom w Phoenix w USA. Trzy osoby zostały ranne
W Arizonie awionetka uderzyła w dom mieszkalny X: @nocomment / ALI MATIN / MIDDLE EAST IMAGES / MIDDLE EAST IMAGESGetty Images

W skrócie

  • Niewielki samolot pasażerski uderzył w dom mieszkalny w Phoenix, a następnie wylądował na podwórku drugiego domu.
  • W wyniku zdarzenia trzy osoby zostały ranne: instruktor lotów, uczeń oraz mieszkaniec pierwszego domu.
  • Służby badają przyczyny wypadku oraz sprawdzają ewentualne uszkodzenia strukturalne budynku.
Do zdarzenia doszło około godz. 7 rano czasu lokalnego w środę na północnych przedmieściach Phoenix w amerykańskim stanie Arizona. Awionetka, która wystartowała z pobliskiego lotniska Deer Valley spadając uderzyła w dom mieszkalny, a następnie wylądowała w ogrodzie sąsiedniego budynku.

- Rozległ się ogromny hałas. Brzmiało jak wybuch bomby, albo jakby ktoś z całej siły trzasnął swoim koszem na śmieci - mówił jeden ze świadków zdarzenia, cytowany przez Fox 10 Phoenix.

    Największe uszkodzenia odnotowano w jednym z domów w sypialni czteromiesięcznego dziecka, którego wtedy nie było jednak w pomieszczeniu. Wypadek doprowadził również do wycieku paliwa lotniczego z maszyny.

    Służby badają przyczyny wypadku. Sprawdzają też czy w wyniku uderzenia w dom, budynek doznał poważnych uszkodzeń naruszających jego strukturę.

    USA. Samolot uderzył w dom. Obyło się bez ofiar

    Zdarzenie wyglądało niebezpiecznie, jednak nikt w nim nie zginął. Ranne zostały trzy osoby: lecący samolotem instruktor latania i uczeń oraz mieszkaniec pierwszego domu, w który uderzyła maszyna.

    Mieszkaniec uszkodzonego budynku doznał urazu głowy, a także kilku zadrapań i poparzeń. Został już jednak wypuszczony ze szpitala. Z kolei podróżującym samolotem osobom służby udzieliły pomocy na miejscu.

    - W sytuacji, gdy zniszczeniu ulega kilka domów, w których mieszkają ludzie, to cud, że nikomu nic poważnego się nie stało - stwierdził kapitan miejscowej straży pożarnej Todd Keller cytowany przez "The Sun".

