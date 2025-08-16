W skrócie 68 pasażerów samolotu z Helsinek do Gdańska zostało ewakuowanych tuż przed startem po uderzeniu śmigła w mobilny agregat prądotwórczy.

Uszkodzenie śmigła i agregatu wymusiło odwołanie lotu oraz akcję ewakuacyjną, jednak nikt nie odniósł obrażeń.

Służby oraz fińskie urzędy badania wypadków lotniczych wszczęły śledztwo; możliwą przyczyną był nieuruchomiony hamulec postojowy.

Do zdarzenia doszło w sobotę ok. godz. 10:50 na terminalu nr 2 lotniska Helsinki-Vantaa. 68 pasażerów oczekiwało w samolocie pasażerskim ATR 72-500 linii FinnAir (rejs AY1175 - Helsinki-Gdańsk) na rozpoczęcie kołowania.

Nieoczekiwanie uszy obecnych na pokładzie wypełnił huk. Wszystko z powodu prawego śmigła silnika, które uderzyło w mobilny agregat prądotwórczy. Służby lotniskowe przeprowadziły akcję ewakuacyjną.

Incydent w samolocie do Gdańska. Ewakuacja pasażerów

Śmigło i agregat zostały uszkodzone, a pasażerowie zostali skierowani z powrotem do terminalu. Elementy łopaty nie przeszyły poszycia samolotu, jednak ramy niektórych okien poluzowały się z powodu silnego wstrząsu. Żaden z pasażerów nie odniósł obrażeń.

Lot do Gdańska został odwołany, a służby lotniskowe rozpuściły pianę wokół maszyny. Serwis Lentoposti wskazuje, że może to oznaczać, że doszło do wycieku paliwa lub innej cieczy ze środka samolotu.

Fiński Urząd ds. Badania Bezpieczeństwa (OTKES) poinformował w mediach społecznościowych, że wszczęto dochodzenie mające na celu wyjaśnienie przyczyn incydentu na lotnisku w Helsinkach.

Zaangażowany został również Urząd ds. Badania Zdarzeń Lotniczych, który przeprowadził inspekcję samolotu. Wszczęte zostaną również przesłuchania, a także przegląd materiałów z rejestratorów.

Zaniedbanie przyczyną kolizji na lotnisku?

Serwis Helsingin Saromat dotarł do jednej z osób, która uczestniczyła w feralnym rejsie. Ta wskazała potencjalne przyczyny incydentu. Według niej w maszynie nie był uruchomiony hamulec postojowy.

W momencie uruchomienia silników samolot miał automatycznie przesunąć się do przodu, co doprowadziło do uderzenia śmigłem w znajdujący się tuż obok agregat prądotwórczy.

W sobotę wieczorem zorganizowany ma zostać nowy lot do Gdańska. Z informacji FlightRadar wynika, że z powodu sytuacji odwołany został jednak lot powrotny FinnAira z Gdańska do Helsinek. Żadne inne rejsy w fińskim porcie nie uległy przesunięciu lub anulacji.

