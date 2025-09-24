Chwile grozy w Bangkoku. W centrum zapadła się ziemia

W stolicy Tajlandii - Bangkoku - zapadła się ziemia. W wyniku osunięcia się gruntu w jezdni powstała ogromna dziura o głębokości 50 metrów. Chociaż w wyniku zdarzenia nikt nie zginął, służby podjęły decyzję o ewakuacji okolicznych budynków.

Gigantyczne zapadlisko w jezdni w centrum Bangkoku
Gigantyczne zapadlisko w jezdni w centrum BangkokuRUNGROJ YONGRITPAP/EPA

Do zdarzenia doszło w środę rano czasu lokalnego przed szpitalem w dzielnicy Dusit.

Ogromna dziura w centrum miasta

W wyniku osunięcia się gruntu w jezdni powstała ogromna dziura o wymiarach 30x30 metrów oraz głębokości 50 metrów - poinformował Reuters.

    Na nagraniach z miejsca zdarzenia, opublikowanych w mediach społecznościowych, widać zapadające się fragmenty jezdni oraz kierowców próbujących odjechać z zagrożonego terenu.

    Nie wszystkim się to jednak udało. Lokalne władze poinformowały, że w wyniku zawalenia się drogi uszkodzone zostały trzy pojazdy.

    W Bangkoku zapadła się ziemia. Nie było ofiar

    Na szczęście w wyniku zdarzenia nikt nie zginął. Nie było też osób rannych. Gubernator Bangkoku Chadchart Sittipunt przekazał, że przyczyną zapadliska mogła być trwająca budowa podziemnej stacji metra.

      Inna wersja mówi, że przyczyną zapadnięcia się drogi były ulewne deszcze, które podmyły grunt albo nieszczelność ogromnej rury wodociągowej znajdującej się pod jezdnią.

      W związku z incydentem zdecydowano o ewakuacji mieszkańców pobliskich budynków. W rejonie zdarzenia odcięto dopływ wody oraz prąd.

