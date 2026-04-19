W skrócie W słoiku z jedzeniem dla niemowląt marki HiPP znaleziono trutkę na szczury, a produkt wycofano z 1500 supermarketów SPAR w Austrii.

Wstępne badania wykazały obecność substancji toksycznej również w słoikach zajętych w Czechach i na Słowacji, a HiPP poinformowała, że sytuacja ma związek z "zewnętrzną ingerencją o charakterze przestępczym".

SPAR Austria wycofała produkty HiPP we wszystkich krajach swojej działalności i doradziła klientom niespożywanie zakupionych słoików oraz zapewniła zwrot kosztów za zwrócone produkty.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

W oświadczeniu policji z Burgenlandu, cytowanym przez agencję Reutera, podano, że próbka z jednego ze słoików o pojemności 190 gramów zawierających potrawkę dla niemowląt z marchwi i ziemniaków, zgłoszona przez klienta z okręgu Eisenstadt-Umgebung, dała wynik pozytywny na obecność trutki na szczury.

Firma HiPP poinformowała w sobotę, że nie można wykluczyć, iż do produktu dostała się niebezpieczna substancja, a słoiki z pokarmem HiPP mogły zostać naruszone.

Spożycie zawartości może stanowić zagrożenie dla życia - poinformowała firma HiPP.

W oświadczeniu policji podano, że słoiki, których dotyczy problem, miały naklejkę z czerwonym kółkiem na dnie oraz pokrywkę, która była już otwarta, uszkodzona lub pozbawiona plomby zabezpieczającej, albo wydzielała nietypowy zapach.

Stwierdzono, że wstępne badania laboratoryjne podobnych słoików zajętych przez policję w Czechach i na Słowacji wykazały obecność substancji toksycznej. W oświadczeniu nie podano żadnych dalszych szczegółów.

W niedzielę firma HiPP potwierdziła agencji Reuters, że słoiki zawierały trutkę na szczury i że partnerzy handlowi w obu krajach natychmiast wycofali ze sprzedaży wszystkie słoiki jako środek ostrożności.

Policja poinformowała również, że po przeprowadzeniu dochodzenia w Niemczech ostrzeżono o zagrożeniu władze w Austrii. Nie podano żadnych dalszych szczegółów.

"Nie ma to wpływu na produkty i kanały dystrybucji w Niemczech ani w innych krajach europejskich, które nie są objęte dochodzeniem" - poinformowała firma HiPP.

W sobotę firma HiPP oświadczyła: "Zgodnie z naszą aktualną wiedzą ta krytyczna sytuacja wiąże się z zewnętrzną ingerencją o charakterze przestępczym, która dotyczy kanału dystrybucji SPAR Austria".

W niedzielę SPAR Austria poinformowała, że wycofała produkty HiPP we wszystkich krajach, w których prowadzi działalność, w tym w Austrii, Słowenii, na Węgrzech, w Chorwacji i północnych Włoszech. Zaznaczono, że sklepy SPAR w innych krajach nie należą do SPAR Austria.

SPAR i HiPP poradziły klientom, aby nie spożywali zawartości słoików, zakupionych w SPAR Austria. Zapewniono, że klienci otrzymają pełny zwrot kosztów za zwrócone produkty.

Policja poradziła klientom, aby dokładnie umyli ręce, jeśli mieli kontakt ze słoikiem.

Austriacka Agencja ds. Zdrowia i Bezpieczeństwa Żywności stwierdziła, że w przypadku spożycia skażonego pokarmu dla niemowląt przez dzieci należy natychmiast zwrócić się o pomoc medyczną.

Źródło: Reuters

