Chwile grozy na pokładzie samolotu, który we wtorek rano wystartował z tokijskiego lotniska Narita, skąd miał lecieć do Los Angeles (USA). Jednak kilka minut po starcie doszło do poważnego incydentu - w jednym z silników wybuchł pożar, a załoga zdecydowała o natychmiastowym awaryjnym lądowaniu.