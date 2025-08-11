Chwile grozy na pokładzie samolotu. Pilot stracił przytomność

Pilot samolotu lecącego w niedzielę z Barcelony w Hiszpanii do Porto w Portugalii, zemdlał w trakcie lotu. Na sytuację szybko zareagował drugi pilot, któremu udało się bezpiecznie wylądować na lotnisku docelowym. Tam służby medyczne udzieliły pomocy medycznej omdlałemu. Odmówił on jednak hospitalizacji.

Pilot samolotu linii Ryanair zemdlał podczas lotu (zdjęcie ilustracyjne)
Pilot samolotu linii Ryanair zemdlał podczas lotu (zdjęcie ilustracyjne)URBANANDSPORT / Nur PhotoAFP

Do niecodziennego zdarzenia, jak przekazała lizbońska telewizja SIC, doszło w niedzielę w kokpicie samolotu linii Ryanair po godzinie 8 rano.

Omdlenie prowadzącego maszynę, która bezpiecznie wylądowała w niedzielę rano na lotnisku im. Sa Carneiro w Porto, potwierdziły władze portugalskiego pogotowia ratunkowego (INEM).

    Pilot zemdlał podczas lotu. Samolot bezpiecznie wylądował

    Władze sprecyzowały, że na lotnisku w Porto, czekały już straż pożarna, karetka pogotowia oraz zespół ratownictwa medycznego.

    - Pilotowi udzielono pomocy na miejscu, jednak odmówił udania się do szpitala i pozostał na lotnisku - powiedziało to samo źródło INEM.

    INEM przekazał, że pomimo omdlenia pilota samolot z Barcelony do Porto wylądował o godzinie 8:35 - zgodnie z rozkładem.

    Według ustaleń mediów pilota udało się ocucić jeszcze przed podejściem maszyny do lądowania.

