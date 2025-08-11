Do niecodziennego zdarzenia, jak przekazała lizbońska telewizja SIC, doszło w niedzielę w kokpicie samolotu linii Ryanair po godzinie 8 rano.

Omdlenie prowadzącego maszynę, która bezpiecznie wylądowała w niedzielę rano na lotnisku im. Sa Carneiro w Porto, potwierdziły władze portugalskiego pogotowia ratunkowego (INEM).

Pilot zemdlał podczas lotu. Samolot bezpiecznie wylądował

Władze sprecyzowały, że na lotnisku w Porto, czekały już straż pożarna, karetka pogotowia oraz zespół ratownictwa medycznego.

- Pilotowi udzielono pomocy na miejscu, jednak odmówił udania się do szpitala i pozostał na lotnisku - powiedziało to samo źródło INEM.

INEM przekazał, że pomimo omdlenia pilota samolot z Barcelony do Porto wylądował o godzinie 8:35 - zgodnie z rozkładem.

Według ustaleń mediów pilota udało się ocucić jeszcze przed podejściem maszyny do lądowania.

