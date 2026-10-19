Chwile grozy na lotnisku w Peru, seria incydentów. Samolot stanął w ogniu

Dorota Hilger

Dorota Hilger

Samolot peruwiańskich linii lotniczych LATAM stanął w ogniu podczas przygotowań do startu na lotnisku w Limie. W momencie zdarzenia na pokładzie znajdowali się pasażerowie, którzy zostali ewakuowani. Z kolei kilka dni wcześniej maszyna, należąca do tego samego przedsiębiorstwa, musiała awaryjnie lądować po gwałtownym wytraceniu wysokości.

Odsłuchaj artykuł
--:-- min
Audio generowane przez AI, może zawierać błędy
Samolot linii lotniczych LATAM.
Peru. Chwile grozy na lotnisku, seria incydentów. Samolot stanął w ogniu AEROIN / X123RF/PICSEL

W skrócie

  • Na międzynarodowym lotnisku im. Jorge Cháveza w Limie doszło do pożaru samolotu linii LATAM podczas przygotowań do startu, jednak pasażerowie zostali ewakuowani bez obrażeń.
  • W mediach społecznościowych udostępniono nagrania, pokazujące płomienie, obejmujące lewy silnik i skrzydło maszyny, a także dym unoszący się nad samolotem.
  • W Limie kilka dni wcześniej miał miejsce inny incydent z udziałem tych samych linii, podczas którego doszło do nagłego spadku wysokości i konieczności powrotu samolotu na lotnisko.
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii, otwiera się w nowym oknie

Do groźnego incydentu na międzynarodowym lotnisku im. Jorge Cháveza w Limie w Peru doszło 19 października. Jedna ze znajdujących się tam maszyn stanęła w płomieniach w trakcie przygotowań do startu. Samolot chilijskich linii lotniczych LATAM miał lecieć do Piury.

Peru. Groźne incydenty na lotnisku. Samolot stanął w płomieniach

W momencie, w którym doszło do groźnego incydentu, na pokładzie samolotu znajdowali się już pasażerowie. Po wykryciu zagrożenia przeprowadzono szybką ewakuację. Nikomu nic się nie stało, a na miejsce skierowano służby ratunkowe.

W mediach społecznościowych pojawiają się nagrania, przedstawiające całe zdarzenie. Widać na nich ogień, który ogarnął lewy silnik i skrzydło samolotu, oraz kłęby dymu, unoszące się nad maszyną. Inne ujęcie, nagrane przez jednego z pasażerów, pokazuje ogień widoczny z wnętrza kabiny.

Zobacz również:

Indie. Pożar na pokładzie samolotu, po sieci krąży nagranie z kabiny
Świat

Ogień na pokładzie i awaryjne lądowanie. Popularny gadżet zafundował chwile grozy

Dawid Szczyrbowski
Dawid Szczyrbowski

Na razie nie wiadomo, gdzie dokładnie pierwotnie pojawił się ogień. Nie pojawiła się także żadna informacja sugerująca, co może być przyczyną pożaru.

Lima. Awaryjne lądowanie samolotu. Pasażerowie w maskach tlenowych

Poniedziałkowy incydent to kolejne groźne zdarzenie, do którego doszło w ostatnich dniach w Limie. Kilka dni wcześniej samolot tych samych linii lotniczych musiał awaryjnie zawracać po tym, jak gwałtownie wytracił wysokość w powietrzu.

Do incydentu doszło w okolicy miasta Ica w południowym Peru. Według relacji brytyjskiego "The Sun" maszyna w ciągu kilku minut opadła z wysokości 10 tys. metrów na poziom ok. trzech tys. metrów, gdzie udało się ustabilizować lot.

Zobacz również:

Samolot linii Delta Airbus lądował awaryjnie w Porto (zdj. ilustracyjne)
Świat

Chwile grozy po awaryjnym lądowaniu w Porto. Pasażerowie trafili do szpitala

Dagmara Pakuła
Dagmara Pakuła

W związku z gwałtownym spadkiem wysokości w kabinie samolotu opadły maski tlenowe. Alejandra Baigorria, jedna z pasażerek samolotu cytowana przez portal, relacjonowała, że maski pojawiły się na krótko po ogłoszeniu przez załogę awaryjnego lądowania. - Myślałam, że to ostatnie minuty mojego życia - stwierdziła.

Piloci zdecydowali o zawróceniu maszyny i powrocie do peruwiańskiej stolicy. Ostatecznie samolot wylądował tam po niemal dwóch godzinach od startu. Większość tego czasu pasażerowie spędzili w maskach tlenowych.

Źródła: Air Data News, The Sun

Zobacz również:

Wnętrze kabiny samolotu do Tel Awiwu
Świat

Groza na pokładzie samolotu do Tel Awiwu. Pokazano nagrania z kabiny

Paweł Sekmistrz
Paweł Sekmistrz


Nawrocki zapytany o układ Trump-Putin. "Moje stanowisko jest jasne"INTERIA.PL
Masz sugestie, uwagi albo widzisz błąd?

Najnowsze