W skrócie Samolot linii Air Canada Express lecący z Montrealu zderzył się podczas lądowania z pojazdem naziemnym na lotnisku La Guardia w Nowym Jorku.

Ruch lotniczy na lotnisku La Guardia został wstrzymany, a przylatujące samoloty przekierowano na inne lotniska lub zawrócono do portu początkowego.

Istnieje obawa, że wiele osób zostało rannych, lecz nie ma oficjalnych informacji potwierdzających tę informację.

Jak donosi "Daily Mail", do incydentu doszło w niedzielę wieczorem na nowojorskim lotnisku La Guardia. Według serwisu FlightRadar24 samolot linii Air Canada Express lecący z Montrealu zderzył się tam podczas lądowania z pojazdem naziemnym. Serwis śledzący ruch lotniczy Flightradar24 przekazał, że był to wóz strażacki.

Nowojorska straż pożarna potwierdziła otrzymanie zgłoszenia w związku z incydentem, lecz nie podała dalszych szczegółów. "Istnieje obawa, że wiele osób zostało rannych, choć nie ma oficjalnych informacji potwierdzających tę informację" - podał dziennik "Daily Mail".

Nowy Jork. Zderzenie na płycie lotniska. Ruch lotniczy wstrzymany

Amerykańska Federalna Administracja Lotnictwa Cywilnego (FAA) ogłosiła wstrzymanie startów wszystkich samolotów z lotniska do godziny 06:30. W komunikacie FAA wskazano, że powodem wstrzymania lotów był nagły wypadek i że istnieje duże prawdopodobieństwo jego przedłużenia.

Na stronie internetowej LaGuardia podano, że przylatujące samoloty zostały przekierowane na inne lotniska lub zawrócone do portu początkowego.

W oddzielnym komunikacie skierowanym do pilotów FAA poinformowała, że lotnisko może pozostać zamknięte do godziny 19.

Niezweryfikowane nagrania w mediach społecznościowych pokazały uszkodzenia w przedniej części samolotu. Agencja Reutera nie była w stanie natychmiast zweryfikować tych nagrań. Flightradar24 przekazał, że maszyna biorąca udział w incydencie to CRJ-900.

Samolot lecący z Montrealu, jak informuje serwis, uderzył w pojazd z prędkością około 39 km/h. Był obsługiwany przez Jazz Aviation, regionalnego partnera Air Canada.

Źródło: "Daily Mail", Reuters, Flightradar24

