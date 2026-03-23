Chwile grozy na lotnisku w Nowym Jorku. Samolot zderzył się z wozem strażackim

Dagmara Pakuła

Samolot linii Air Canada Express lecący z Montrealu zderzył się z pojazdem naziemnym podczas lądowania na nowojorskim lotnisku La Guardia. Na miejscu interweniowała straż pożarna, a zdjęcia z płyty lotniska ukazały samolot z rozbitym przodem. Jest wielu rannych, na razie brak potwierdzenia informacji o ofiarach śmiertelnych. Ruch lotniczy został wstrzymany.

Uniesiony kadłub samolotu linii lotniczych Air Canada z rozbitym przodem. Pod maszyną strażacy, w tle płyta lotniska o zmroku
Zderzenie samolotu z pojazdem na lotnisku w Nowym Jorku

W skrócie

  • Samolot linii Air Canada Express lecący z Montrealu zderzył się podczas lądowania z pojazdem naziemnym na lotnisku La Guardia w Nowym Jorku.
  • Ruch lotniczy na lotnisku La Guardia został wstrzymany, a przylatujące samoloty przekierowano na inne lotniska lub zawrócono do portu początkowego.
  • Istnieje obawa, że wiele osób zostało rannych, lecz nie ma oficjalnych informacji potwierdzających tę informację.
Jak donosi "Daily Mail", do incydentu doszło w niedzielę wieczorem na nowojorskim lotnisku La Guardia. Według serwisu FlightRadar24 samolot linii Air Canada Express lecący z Montrealu zderzył się tam podczas lądowania z pojazdem naziemnym. Serwis śledzący ruch lotniczy Flightradar24 przekazał, że był to wóz strażacki.

Nowojorska straż pożarna potwierdziła otrzymanie zgłoszenia w związku z incydentem, lecz nie podała dalszych szczegółów. "Istnieje obawa, że wiele osób zostało rannych, choć nie ma oficjalnych informacji potwierdzających tę informację" - podał dziennik "Daily Mail".

Nowy Jork. Zderzenie na płycie lotniska. Ruch lotniczy wstrzymany

Amerykańska Federalna Administracja Lotnictwa Cywilnego (FAA) ogłosiła wstrzymanie startów wszystkich samolotów z lotniska do godziny 06:30. W komunikacie FAA wskazano, że powodem wstrzymania lotów był nagły wypadek i że istnieje duże prawdopodobieństwo jego przedłużenia.

Na stronie internetowej LaGuardia podano, że przylatujące samoloty zostały przekierowane na inne lotniska lub zawrócone do portu początkowego.

W oddzielnym komunikacie skierowanym do pilotów FAA poinformowała, że lotnisko może pozostać zamknięte do godziny 19.

    Niezweryfikowane nagrania w mediach społecznościowych pokazały uszkodzenia w przedniej części samolotu. Agencja Reutera nie była w stanie natychmiast zweryfikować tych nagrań. Flightradar24 przekazał, że maszyna biorąca udział w incydencie to CRJ-900.

    Samolot lecący z Montrealu, jak informuje serwis, uderzył w pojazd z prędkością około 39 km/h. Był obsługiwany przez Jazz Aviation, regionalnego partnera Air Canada.

    Źródło: "Daily Mail", Reuters, Flightradar24

