Chwile grozy na lotnisku w Nepalu. Część samolotu zaczęła się palić
Płomienie i dym pojawiły się na płycie lotniska w Katmandu po lądowaniu samolotu tureckich linii lotniczych. Bezpiecznie ewakuowano 277 pasażerów. Incydent doprowadził do tymczasowego zamknięcia jedynego pasa startowego na głównym lotnisku w Nepalu.
W skrócie
- Po lądowaniu samolotu Turkish Airlines w Katmandu pojawiły się ogień i dym przy podwoziu maszyny.
- Wszyscy pasażerowie zostali bezpiecznie ewakuowani, a lotnisko w Nepalu zamknięto czasowo z powodu incydentu.
- W trudnych warunkach geograficznych Katmandu w przeszłości miały miejsce podobne zdarzenia, w tym katastrofa lotnicza w lipcu 2024 roku.
Do niebezpiecznego incydentu po lądowaniu samolotu Turkish Airlines doszło w poniedziałek rano w porcie lotniczym Katmandu.
Ogień pojawił się na prawym podwoziu samolotu wykonującego trasę ze Stambułu.
Pożar samolotu Turkish Airlines. Ewakuowano pasażerów
Służby ratunkowe przyjechały i opanowały pożar, a pasażerowie zostali bezpiecznie ewakuowani - poinformowali przedstawiciele lotniska, cytowani przez agencję AP. Na pokładzie Airbusa 330 znajdowało się 277 pasażerów.
"Wstępne oceny wskazują, że dym został spowodowany awarią techniczną w rurze hydraulicznej" - przekazał w oświadczeniu na platformie X Yahya Ustun, wiceprezes ds. komunikacji Turkish Airlines.
Międzynarodowy Port Lotniczy Tribhuvan - główne lotnisko w Nepalu - został w związku z incydentem zamknięty na ponad półtorej godziny. Wstrzymano kilka lotów zmierzających do Katmandu.
Powodem problemów z funkcjonowaniem lotniska była konieczność uprzątnięcia przez służby jedynego dostępnego pasa startowego.
Lotnisko w Nepalu. Trudne warunki dla samolotów
Lądowanie samolotów w Nepalu może być trudne dla pilotów z uwagi na górzyste otoczenie i zmienne warunki pogodowe.
W 2015 roku samolot Turkish Airlines, który lądował w gęstej mgle w Katmandu, zjechał ze śliskiego pasa startowego. Wskutek incydentu lotnisko zostało wówczas zamknięte na kilka dni, ale nie odnotowano ofiar.
Zdarzały się również katastrofy lotnicze. W lipcu 2024 roku samolot Saurya Airlines rozbił się tuż po starcie z Katmandu, powodują śmierć 18 osób i raniąc pilota.
Źródła: Associated Press, AnewZ