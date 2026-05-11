W skrócie Po lądowaniu samolotu Turkish Airlines w Katmandu pojawiły się ogień i dym przy podwoziu maszyny.

Wszyscy pasażerowie zostali bezpiecznie ewakuowani, a lotnisko w Nepalu zamknięto czasowo z powodu incydentu.

W trudnych warunkach geograficznych Katmandu w przeszłości miały miejsce podobne zdarzenia, w tym katastrofa lotnicza w lipcu 2024 roku.

Do niebezpiecznego incydentu po lądowaniu samolotu Turkish Airlines doszło w poniedziałek rano w porcie lotniczym Katmandu.

Ogień pojawił się na prawym podwoziu samolotu wykonującego trasę ze Stambułu.

Pożar samolotu Turkish Airlines. Ewakuowano pasażerów

Służby ratunkowe przyjechały i opanowały pożar, a pasażerowie zostali bezpiecznie ewakuowani - poinformowali przedstawiciele lotniska, cytowani przez agencję AP. Na pokładzie Airbusa 330 znajdowało się 277 pasażerów.

"Wstępne oceny wskazują, że dym został spowodowany awarią techniczną w rurze hydraulicznej" - przekazał w oświadczeniu na platformie X Yahya Ustun, wiceprezes ds. komunikacji Turkish Airlines.

Międzynarodowy Port Lotniczy Tribhuvan - główne lotnisko w Nepalu - został w związku z incydentem zamknięty na ponad półtorej godziny. Wstrzymano kilka lotów zmierzających do Katmandu.

Powodem problemów z funkcjonowaniem lotniska była konieczność uprzątnięcia przez służby jedynego dostępnego pasa startowego.

Lotnisko w Nepalu. Trudne warunki dla samolotów

Lądowanie samolotów w Nepalu może być trudne dla pilotów z uwagi na górzyste otoczenie i zmienne warunki pogodowe.

W 2015 roku samolot Turkish Airlines, który lądował w gęstej mgle w Katmandu, zjechał ze śliskiego pasa startowego. Wskutek incydentu lotnisko zostało wówczas zamknięte na kilka dni, ale nie odnotowano ofiar.

Zdarzały się również katastrofy lotnicze. W lipcu 2024 roku samolot Saurya Airlines rozbił się tuż po starcie z Katmandu, powodują śmierć 18 osób i raniąc pilota.

Źródła: Associated Press, AnewZ

