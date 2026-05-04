W skrócie Dworzec kolejowy w Salzburgu został zamknięty na ponad godzinę z powodu wycieku niebezpiecznej substancji chemicznej z wagonu towarowego.

Incydent dotyczył wycieku metylanu sodu, który jest substancją łatwopalną, żrącą i nie może mieć kontaktu z wodą.

W działaniach ratowniczych brało udział około 50 strażaków oraz pięć karetek pogotowia, a nikt nie odniósł obrażeń.

Do incydentu doszło w pobliżu placu manewrowego na dworcu kolejowym Salzburg Hauptbahnhof. Jak przekazały służby, z jednego z wagonów wyciekał metylan sodu.

Początkowo nie było wiadomo, jaka ilość substancji wydostała się na zewnątrz, dlatego na miejscu ogłoszono alarm chemiczny.

Po analizie zagrożenia około godziny 17.30 podjęto decyzję o całkowitym zamknięciu dworca. Zanim strażacy mogli rozpocząć usuwanie zagrożenia, konieczne było jeszcze uziemienie napowietrznej linii energetycznej oraz przestawienie wagonu.

Ruch kolejowy wznowiono o godz. 18.50. Rzecznik austriackiego operatora kolejowego ÖBB Robert Mosser poinformował, że "pociągi ponownie ruszyły po około półtorej godziny przerwy".

Austria. Na półtorej godziny zamknęli dworzec w Salzburgu, wykryto zagrożenie

Metylan sodu jest silnie żrącą i łatwopalną substancją wykorzystywaną m.in. przy produkcji biodiesla. Strażacy podkreślali, że akcję dodatkowo komplikował fakt, iż chemikalia nie mogły mieć kontaktu z wodą.

Substancja gwałtownie reaguje z wilgocią, tworząc metanol i wodorotlenek sodu, a w kontakcie z powietrzem może być samozapalna.

Na miejsce skierowano około 50 strażaków zawodowej i ochotniczej straży pożarnej oraz pięć karetek pogotowia. Jak poinformowała rzeczniczka Czerwonego Krzyża Roberta Thanner, "nikt nie został ranny".

Komendant straży pożarnej Werner Kloiber przyznał, że była to jedna z bardziej nietypowych interwencji. Służby konsultowały działania z zakładową strażą pożarną parku chemicznego Gendorf w Niemczech, która ma doświadczenie w pracy z tego typu substancjami.

