W skrócie Starsza kobieta przyniosła na komisariat policji w Lhotce pocisk przeciwpancerny znaleziony w domu po synu.

Policjant wezwał pirotechnika, który potwierdził, że pocisk był nieaktywny. Ewakuowano budynek.

Czeska policja apeluje, by w przypadku znalezienia amunicji lub materiałów wybuchowych nie przynosić ich samodzielnie na policję, lecz dzwonić pod numer alarmowy.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Do niecodziennej sytuacji doszło u naszych sąsiadów w Czechach.

Starsza kobieta przyszła na miejscowy komisariat policji w Lhotce i usiadła w poczekalni, gdzie czekała na przybycie policjanta. Gdy zjawił się mundurowy, kobieta wyciągnęła z torby pocisk i przekazała go mężczyźnie.

Czechy. Przyniosła pocisk na komisariat

Funkcjonariusz natychmiast wezwał pirotechnika i wraz z kobietą oraz innymi mundurowymi opuścił lokalny posterunek.

"Pirotechnik ustalił, że był to nieaktywny pocisk przeciwpancerny" - poinformował rzecznik praskiej policji Jan Rybansky.

"Zaskoczony policjant dowiedział się od kobiety, że pocisk znalazła w domu po swoim synu i w ramach amnestii broni przyniosła go do oddania. Policjant nie miał więc innego wyjścia, jak za pośrednictwem oficera dyżurnego wezwać na miejsce pirotechnika i wraz z innymi kolegami oraz samą zgłaszającą opuścić komisariat" - opisał te wydarzenia Rybansky.

Czeska policja apeluje do obywateli, aby w przypadku znalezienia amunicji, materiałów wybuchowych, granatów, min, zapalników lub podejrzanych przedmiotów w żaden sposób nie próbowali niczego z nimi robić i natychmiast dzwonili pod czeski numer alarmowy - 158.

Amnestia broni w Czechach. Obywatele mogą bezkarnie oddać uzbrojenie

"Prosimy, nie przynoście ich na policję! Wezwany pirotechnik sprawdzi, czy można nimi bezpiecznie manipulować, a w razie potrzeby zniszczy je w najbliższym odpowiednim miejscu lub przewiezie je na bezpieczne miejsce do późniejszego zniszczenia" - dodał rzecznik policji.

Mieszkańcy Pragi w ramach amnestii broni od 1 stycznia do 4 lutego tego roku oddali dotychczas 83 sztuki broni, ponad trzy tysiące sztuk amunicji i 20 sztuk materiałów wybuchowych. Możliwość bezkarnego i bez konieczności wyjaśnień oddania broni i amunicji będzie trwać do końca czerwca.

Amnestia broni w Czechach została ogłoszona pięć razy przed 2026 rokiem, a przy ostatniej - w 2021 roku - ludzie oddali lub zarejestrowali prawie 3,7 tys. sztuk broni i 133 tys. sztuk amunicji.

Źródło: Ceske Noviny

"Wydarzenia": Przydomowe schrony. Budzą zainteresowanie mimo wysokiej ceny Polsat News