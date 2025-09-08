W skrócie Papież Leon XIV przypadkowo potrącił kamerzystę podczas przejazdu papamobilem przez Plac Świętego Piotra po kanonizacji Carlo Acutisa i Pier Giorgio Frassatiego.

Wydarzenie zostało nagrane i opublikowane przez agencję Reuters, a papież natychmiast przeprosił za incydent.

Nowi święci, Carlo Acutis i Pier Giorgio Frassati, mają związki z Polską i są ważnymi postaciami dla Kościoła Katolickiego.

W niedzielę 7 września Papież Leon XIV ogłosił świętymi Carlo Acutisa i Pier Giorgio Frassatiego. W trakcie wydarzenia przejechał papamobilem przez Plac Święto Piotra i spotkać się z wiernymi, którzy na niego czekali.

Watykan. Chwila zamieszania na placu Święto Piotra

- To dzień wielkiej radości i dlatego chciałem pozdrowić tak wielu młodych ludzi, którzy przybyli z całego świata. Wy wszyscy, my wszyscy jesteśmy wezwani do tego, być świętymi - mówił do zgromadzonych.

Podczas objazdu po placu tłum wiwatował i rzucał w stronę papieża prezentami. Ojciec Święty próbując złapać jeden z przedmiotów przypadkowo potrącił kamerzystę, który znajdował się za nim.

Papież od razu odwrócił się i przeprosił z uśmiechem, mówiąc "scusa", co po po włosku oznacza "przepraszam".

Zwiedzanie Placu Świętego Piotra jest zazwyczaj transmitowane na żywo przez Watykan, stąd też obecność kamerzysty w papamobile. Moment zamieszania uchwyciły kamery agencji Reuters, która opublikowała nagranie w mediach społecznościowych.

W niedzielę Leon XIV ogłosił dwóch nowych świętych - Carlo Acutisa i Pier Giorgio Frassatiego. Obaj sią powiązani z Polską.

Watykan. Nowi święci w Kościele

Carlo Acutis przyszedł na świat 3 maja 1991 roku w Londynie, gdzie jego rodzina mieszkała ze względów zawodowych. Później wszyscy przenieśli się do Mediolanu.

Od najmłodszych lat Carlo był oddany wierze m.in. tworzył strony internetowe o cudach eucharystycznych i świętych Kościoła. Pochodził z zamożnej rodziny, a swoje kieszonkowe przeznaczał na pomoc ubogim, kupując im żywność. Zmarł na białaczkę 12 października 2006 roku, i zgodnie z życzeniem spoczął w Asyżu. Miał wówczas 15 lat.

W 2019 roku jego ciało przeniesiono do kościoła Matki Bożej Większej, gdzie jego szklaną trumnę zobaczyło blisko milion osób. Jego kult rozprzestrzenia się, także w Polsce. Beatyfikowany w 2020 roku przez papieża Franciszka, jest uznawany za pierwszego świętego ery internetu, nazywanego też "Bożym influencerem". Kluczową rolę w jego rozwoju duchowym odegrała polska babcia, Maria Henrietta Perłowska, oraz opiekunka Beata Sperczyńska.

Pier Giorgio Frassati urodził się w 1901 roku w Turynie jako syn Alfredo Frassatiego - właściciela gazety "La Stampa". Był świeckim działaczem, należał do Apostolstwa Modlitwy, Uniwersyteckiej Federacji Katolików Włoskich, Włoskiej Młodzieży Katolickiej oraz ruchu skautowego. Studiował inżynierię górniczą na Politechnice w Turynie, a w wolnych chwilach poświęcał się wierze, modlitwie i pomocy potrzebującym.

Zmarł w wieku 24 lat na chorobę Heinego-Medina. Został beatyfikowany przez Jana Pawła II w 1990 roku. Ponadto to wuj włosko-polskiego dziennikarza Jasia Gawrońskiego i znanej działaczki społecznej Wandy Gawrońskiej, która rozpowszechniła jego postać i od lat szerzy jego kult.

