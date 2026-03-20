W skrócie Chuck Norris zmarł w wieku 86 lat, o czym poinformowała jego rodzina na oficjalnym koncie na Instagramie.

Rodzina poprosiła o uszanowanie prywatności i nie ujawniła szczegółów dotyczących okoliczności śmierci aktora.

Chuck Norris był znany jako mistrz sztuk walki i gwiazda takich produkcji jak "Strażnik Teksasu" czy "Droga Smoka".

Jak dodali bliscy Chucka Norrisa, 86-latek "dla świata był mistrzem sztuk walki, aktorem i symbolem siły". "Dla nas był oddanym mężem, kochającym ojcem i dziadkiem, wspaniałym bratem i sercem naszej rodziny" - dodano we wpisie.

Chuck Norris nie żyje. Aktor ze "Strażnika Teksasu" miał 86 lat

"Żył z wiarą, determinacją i niezachwianym oddaniem dla ludzi, których kochał. Dzięki swojej pracy, dyscyplinie i życzliwości zainspirował miliony ludzi na całym świecie i wywarł trwały wpływ na życie tak wielu osób" - dodano w pożegnalnym komunikacie.

Rodzina podziękowała także wszystkim fanom aktora, którzy "byli dla niego niczym przyjaciele". "Wiemy, że wielu z was słyszało o jego niedawnej hospitalizacji i jesteśmy naprawdę wdzięczni za modlitwy i wsparcie, jakie mu przekazaliście" - podkreślono.

Bliscy Norrisa poprosili także o uszanowanie prywatności rodziny w trudnym okresie i zaznaczyli, że nie chcą dzielić się dokładnymi okolicznościami jego śmierci.

Chuck Norris przed śmiercią trafił do szpitala

Chuck Norris, urodzony w 1940 roku, był jedną z największych gwiazd światowego kina akcji, znanym m.in. z ról w "Drodze Smoka" i "Strażniku Teksasu". Według informacji serwisu TMZ aktor nagle trafił do szpitala w trakcie pobytu na Hawajach. Dzień przed zdarzeniem miał trenować i być w dobrym nastroju.

Norris, mistrz sztuk walki i sześciokrotny zwycięzca mistrzostw świata w karate, wycofał się z działalności aktorskiej w związku z poważną chorobą żony. W swoim ostatnim filmie, drugiej odsłonie serii "Niezniszczalni", zagrał w 2012 roku.

