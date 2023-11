Mario Banozic spowodował wypadek , podróżując swoim prywatnym samochodem. Do czołowego zderzenia z furgonetką doszło podczas manewru wyprzedzania ciężarówki, kiedy polityk wyjeżdżał z miasta Vinkovci we wschodniej Chorwacji. Władze przekazały, że kierowca pojazdu, w który Banozic uderzył, odniósł zbyt poważne obrażenia i zginął na miejscu.

Minister obrony Chorwacji doprowadził do śmiertelnego wypadku. Sam został ranny

Associated Press powołuje się z kolei na słowa zastępczyni prokuratora we wschodnim mieście Vukovar. Biljana Luburic przekazała, że próbki moczu i krwi zdymisjonowanego ministra obrony zostały pobrane do dalszych badań. Ze wstępnego raportu po wypadku wynika, że Banozic wyprzedzał bez sprawdzenia, czy może zrobić to w bezpieczny sposób oraz bez uwzględnienia warunków pogodowych.