Chorwacja w strefie Schengen. Jest zgoda europarlamentu

Oprac.: Wiktor Kazanecki Świat

Parlament Europejski zgodził się, by Chorwacja weszła do strefy Schengen. "Dobra wiadomość dla turystów", "W UE nie może być obywateli pierwszej ani drugiej kategorii" - komentują eurodeputowani. To kolejny etap europejskiej integracji, jakiej podjął się kraj ze stolicą w Zagrzebiu. Od 1 stycznia 2023 roku Chorwacja zrezygnuje z kuny i za walutę przyjmie euro.

Zdjęcie Dubrownik, Chorwacja; zdj. ilustracyjne / 123RF/PICSEL