- To bardzo smutne. Ale jestem zaskoczony, że nie powiadomiono o tym dawno temu . Ponieważ dotarcie do tego etapu zajmuje dużo czasu - powiedział Trump w Gabinecie Owalnym, pytany o ogłoszoną przez biuro Bidena w niedzielę diagnozę raka prostaty w czwartym stadium z przerzutami do kości.

Prezydent stwierdził, że należy zapytać o to lekarza Bidena , sugerując że może być to ta sama osoba, która twierdziła, że Biden nie miał problemu z funkcjami poznawczymi.

- Innymi słowy, dzieją się rzeczy, o których opinia publiczna nie została poinformowana. I myślę, że ktoś będzie musiał porozmawiać z tym lekarzem, jeśli to ten sam lekarz lub nawet jeśli to dwaj różni lekarze (...) To bardzo niebezpieczne. Tu już nie chodzi o poprawność polityczną. To jest niebezpieczne dla naszego kraju - mówił.