W skrócie Chora na ebolę 42-letnia żona szwajcarskiego dyplomaty została ewakuowana z Nigerii do Szwajcarii specjalnym samolotem medycznym.

Nigeryjski minister zdrowia Muhammad Ali Pate poinformował, że stan pacjentki uległ poprawie, lecz nadal pozostaje ona źródłem zakażenia.

Lokalne służby medyczne w Nigerii objęły nadzorem 53 osoby, które miały bezpośredni kontakt z zakażoną kobietą przed jej wyjazdem do Europy.

Eksperci WHO ostrzegają przed szybkim rozprzestrzenianiem się szczepu Bundibugyo, który obecnie zagraża mieszkańcom Kenii, Nigerii i Ugandy.

Epidemia wirusa ebola, trwająca od maja, pochłonęła już ponad 4,6 tys. ofiar, głównie w Demokratycznej Republice Konga.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii , otwiera się w nowym oknie

"Potwierdzam, że za moją zgodą, dziś rano, pacjentka 'zero' - będąca pierwszym przypadkiem zawleczenia wirusa Ebola do Nigerii - opuściła Abudżę (stolicę Nigerii - red.) i udała się do Szwajcarii" - napisał na platformie X Muhammad Ali Pate.

Urodzona w Ugandzie żona szwajcarskiego dyplomaty jest "pierwszą osobą z wirusem ebola w Nigerii od ponad dekady". Według informacji AFP jej mężem jest pracownik ambasady Szwajcarii w Abudży.

Możliwe jest, że do zakażenia doszło w Ugandzie, gdzie wraz ze swoim mężem spędziła dwutygodniowy urlop przed powrotem do Nigerii - informuje Reuters. W mediach pojawiły się spekulacje, że 42-latka przed zachorowaniem podróżowała też do Demokratycznej Republiko Konga (DRK).

Kobieta została ewakuowana z Nigerii wraz ze swoim mężem, u którego nie wystąpiły objawy choroby. Przybył po nich specjalny samolot ewakuacyjny.

Żona szwajcarskiego dyplomaty chora na ebolę. "Stan uległ znacznej poprawie"

Jak przekazał Muhammad Ali Pate, stan kliniczny 42-latki "uległ znacznej poprawie". "Jest ona stabilna, przytomna, komunikuje się z otoczeniem, a wyniki jej badań laboratoryjnych zbliżają się do normy" - napisał.

"Nie oznacza to jednak, że przestała być źródłem zakażenia, dlatego też utrzymane zostały rygorystyczne procedury bezpieczeństwa" - zaznaczył.

W Szwajcarii funkcjonują dwa szpitale wyposażone w sprzęt pozwalający na odpowiednią opiekę nad pacjentami z gorączką krwotoczną ebola. Mieszczą się one w Zurychu i Genewie. Nie wiadomo, do której placówki skierowano 42-latkę.

"Kolejne informacje przekażemy dziś po południu, gdy pacjentka wraz z małżonkiem szczęśliwie dotrą do miejsca docelowego" - przekazał nigeryjski minister zdrowia.

"Dziękuję całemu personelowi klinicznemu za wysokiej jakości opiekę, jaką zapewnił pacjentce, a także pracownikom służby zdrowia publicznego, którzy czuwali nad przeprowadzeniem ewakuacji zgodnie z najlepszymi standardami" - dorzucił.

Ebola w Afryce. Szczep Bundibugyo zbiera śmiertelne żniwo

Eksperci są zaniepokojeni tym, jak choroba mogła się rozprzestrzenić w okresie między przyjazdem 42-letniej żony szwajcarskiego dyplomaty do Nigerii (3 października) a momentem postawienia diagnozy (20 października).

Lokalne służby medyczne zidentyfikowały 53 osoby, które miały kontakt z kobietą. Do kraju uda się zespół naukowców, który pomoże ustalić, w jaki sposób kobieta zaraziła się wirusem.

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) ostrzega, że Afryka stoi w obliczu "złożonej" epidemii wirusa ebola. Epidemia rozpoczęła się w maju w DRK, gdzie do tej pory odnotowano ponad 4,6 tys. zgonów. Teraz patogen jest obecny w trzech kolejnych państwach Afryki (Kenii, Nigerii i Ugandzie).

To "najszerszy geograficzny zasięg spośród wszystkich epidemii eboli na kontynencie do tej pory" - pisze Reuters. Zagrożenie spowodował szczep Bundibugyo, przeciwko któremu nie ma szczepionki ani specjalistycznego leczenia.

Źródła: Reuters, AFP



