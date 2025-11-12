Naukowcy odkryli w Australii skorupki jaj krokodyla sprzed 55 mln lat z wymarłej rodziny Mekosuchus. Wyniki badań zostały opublikowane we wtorek na łamach "Journal of Vertebrate Paleontology".

Jak ustalono, zwierzęta te żyły w wodach śródlądowych, gdy Australia była częścią Antarktydy i Ameryki Południowej. Skorupy jaj zostały znalezione w gliniance leżącej obok Murgon, niewielkiego miasta położnego 270 km na północny zachód od Brisbane. W tym miejscu prowadzone są wykopaliska paleontologiczne od początku lat. 80.

Australia. Odkryto jaja krokodyli sprzed 55 mln lat

Prof. Michael Archer, paleontolog z University of New South Wales, powiedział w rozmowie z BBC, że krokodyle te, które mogły osiągać długość ok. pięciu metrów, występowały powszechnie 55 mln lat temu, na długo zanim ich współcześni kuzyni przybyli do Australii ok. 3,8 mln lat temu.

- To dziwaczny pomysł, aby myśleć o krokodylach spadających z drzew (na ofiary), (…) bo sądzimy, że prawdopodobnie byli to lądowi, leśni myśliwi. (…) Ale niektóre z nich były najwyraźniej krokodylami nadrzewnymi - stwierdził naukowiec. Jak wytłumaczył, krokodyle te "prawdopodobnie polowały jak lamparty - schodziły z drzew, polując na wszystko co wpadło im w oko".

Australia. Nowe znalezisko paleontologów

Zdaniem innego autora publikacji Xaviera Panades I Blasa z Katalońskiego Instytutu Paleontologii im. Miquela Crusafonta, zachowane skorupki jaj są niedocenianym zasobem w paleontologii kręgowców. W jego opinii "zachowują one ślady mikrostrukturalne i geochemiczne, które mówią nam nie tylko o tym, jakie zwierzęta je złożyły, ale także, gdzie gniazdowały i jak się rozmnażały".

