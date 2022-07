Za chodzenie po tej włoskiej miejscowości na południu Włoch z gołym torsem lub w kostiumie ma grozić kara w wysokości do 500 euro.

Burmistrz Sorrento: Nie można zachowywać się wszędzie tak, jak na plaży

Sorrento nad Zatoką Neapolitańską to jedno z miejsc symboli włoskich wakacji, ale nie można zachowywać się wszędzie tak, jak na plaży - argumentuje burmistrz Massimo Coppola, który wydał rozporządzenie, by ukrócić to szerzące się zjawisko. Na mocy nowego przepisu kara za ewidentne braki w ubraniu wynosi od 25 do 500 euro.

- Stwierdziliśmy, że przedłużanie się tej sytuacji nie tylko stanowi powód niezadowolenia mieszkańców i turystów, ale także może negatywnie wpłynąć na ocenę poziomu życia w naszej miejscowości oraz na jej wizerunek i ofertę turystyczną - stwierdził burmistrz, cytowany przez agencję ADNKronos.

Nad przestrzeganiem rozporządzenia czuwa straż miejska.