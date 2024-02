"Wzywam wszystkich do pójścia do lokali wyborczych w południe 17 marca i napisania nazwiska Aleksieja Nawalnego na karcie do głosowania" - w ten sposób zwrócił się do Rosjan Michaił Chodorkowski. Przebywający na emigracji niegdyś najbogatszy człowiek w kraju, a później więzień polityczny, zachęca w ten sposób współobywateli do sprzeciwu wobec śmierci Nawalnego w kolonii karnej.