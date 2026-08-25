W skrócie Premier Danii Mette Frederiksen skrytykowała chirurga plastycznego za przesłanie jej oferty dotyczącej poprawienia jej wyglądu.

Frederiksen opublikowała na Instagramie zrzut ekranu z wiadomością chirurga oraz swoją odpowiedź.

Premier Danii przekazała, że otrzymuje wiele wiadomości krytykujących jej wygląd. "Jestem zadowolona ze swojego ciała" - napisała polityk w mediach społecznościowych.

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Premier Danii Mette Frederiksen była z wizytą w Kijowie, gdzie uczestniczyła w obchodach Dnia Niepodległości Ukrainy.

Na Instagramie napisała, że wróciła do Danii z Kijowa, gdzie w czasie trwającej wojny słyszała syreny alarmowe, a po powrocie zastała wiadomość od chirurga plastycznego oferującego "poprawienie tej małej plamki na nosie".

"Straciłam już rachubę, ile wiadomości otrzymałam przez lata na temat mojego wyglądu" - napisała Frederiksen. "Zwłaszcza, że mam brzydkie zęby i rzadkie włosy, że mam brzydką 'brodawkę' na nosie. A dostaje pełne dobrych intencji rady, by poddać się zabiegowi botoksu" - dodała.

Premier opublikowała zrzut ekranu z ofertą chirurga plastycznego. Nie ujawniła jednak jego tożsamości.

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Premier Danii dostaje wiadomości o swoim wyglądzie. Pokazała treść jednej z nich

"Jestem zadowolona ze swojego ciała, takiego, jakim jest u kobiety zbliżającej się do pięćdziesiątki - naprawdę nie potrzebuję, żeby jakiś mężczyzna-chirurg plastyczny miał na ten temat swoją opinię!" - dodała.

Premier zaznaczyła, że jeśli ktoś zamierza do niej pisać, to ma nadzieję "na rozmowę o czymś bardziej znaczącym, niż mój nos".

Frederiksen stwierdziła również, że porady i sugestie dotyczące urody oburzyły ją. "Dzisiaj kieruję szczególnie serdeczne myśli do wszystkich, którzy muszą znosić te 'idealne niedoskonałości', z którymi wszyscy chodzimy na co dzień" - podsumowała.

Portal cbc.ca przekazał, że kobiety odczuwają presję, by wyglądać młodo. Dodano, że niektóre z nich stawiają opór wszechobecnym opiniom na temat wyglądu, które mogą mieć zły wpływ na ich samoocenę. Zaznaczono, że raporty ONZ wskazują, że nękanie w sieci stanowi coraz większy problem.

Mette Frederiksen jest socjaldemokratką i drugą kobietą pełniącą funkcję premiera Danii. Sprawuje obecnie trzecią kadencję, co czyni ją jedną z najdłużej urzędujących i najbardziej doświadczonych przywódczyń w Europie. Od połowy 2019 roku stoi na czele duńskiego rządu.



