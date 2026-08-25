Chirurg plastyczny napisał do premier Danii. Polityk ma dość, jest komentarz

Michał Blus

Michał Blus

Chirurg plastyczny zaproponował premier Danii Mette Frederiksen zabieg usunięcia "małej plamki na nosie". Polityk przekazała, że ma dość takich uwag. "Straciłam już rachubę, ile wiadomości otrzymałam przez lata na temat mojego wyglądu" - zaznaczyła premier. "Jestem zadowolona ze swojego ciała" - dodała.

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Premier Danii Mette Frederiksen w garniturze, trzyma mikrofon i gestykuluje, w tle metalowa konstrukcja i drzewa.
Premier Danii Mette FrederiksenMARIANNA KOTYKAFP

W skrócie

  • Premier Danii Mette Frederiksen skrytykowała chirurga plastycznego za przesłanie jej oferty dotyczącej poprawienia jej wyglądu.
  • Frederiksen opublikowała na Instagramie zrzut ekranu z wiadomością chirurga oraz swoją odpowiedź.
  • Premier Danii przekazała, że otrzymuje wiele wiadomości krytykujących jej wygląd. "Jestem zadowolona ze swojego ciała" - napisała polityk w mediach społecznościowych.
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Premier Danii Mette Frederiksen była z wizytą w Kijowie, gdzie uczestniczyła w obchodach Dnia Niepodległości Ukrainy.

Na Instagramie napisała, że wróciła do Danii z Kijowa, gdzie w czasie trwającej wojny słyszała syreny alarmowe, a po powrocie zastała wiadomość od chirurga plastycznego oferującego "poprawienie tej małej plamki na nosie".

"Straciłam już rachubę, ile wiadomości otrzymałam przez lata na temat mojego wyglądu" - napisała Frederiksen. "Zwłaszcza, że mam brzydkie zęby i rzadkie włosy, że mam brzydką 'brodawkę' na nosie. A dostaje pełne dobrych intencji rady, by poddać się zabiegowi botoksu" - dodała.

Premier opublikowała zrzut ekranu z ofertą chirurga plastycznego. Nie ujawniła jednak jego tożsamości.

Premier Danii dostaje wiadomości o swoim wyglądzie. Pokazała treść jednej z nich

"Jestem zadowolona ze swojego ciała, takiego, jakim jest u kobiety zbliżającej się do pięćdziesiątki - naprawdę nie potrzebuję, żeby jakiś mężczyzna-chirurg plastyczny miał na ten temat swoją opinię!" - dodała.

Premier zaznaczyła, że jeśli ktoś zamierza do niej pisać, to ma nadzieję "na rozmowę o czymś bardziej znaczącym, niż mój nos".

Frederiksen stwierdziła również, że porady i sugestie dotyczące urody oburzyły ją. "Dzisiaj kieruję szczególnie serdeczne myśli do wszystkich, którzy muszą znosić te 'idealne niedoskonałości', z którymi wszyscy chodzimy na co dzień" - podsumowała.

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Portal cbc.ca przekazał, że kobiety odczuwają presję, by wyglądać młodo. Dodano, że niektóre z nich stawiają opór wszechobecnym opiniom na temat wyglądu, które mogą mieć zły wpływ na ich samoocenę. Zaznaczono, że raporty ONZ wskazują, że nękanie w sieci stanowi coraz większy problem.

Mette Frederiksen jest socjaldemokratką i drugą kobietą pełniącą funkcję premiera Danii. Sprawuje obecnie trzecią kadencję, co czyni ją jedną z najdłużej urzędujących i najbardziej doświadczonych przywódczyń w Europie. Od połowy 2019 roku stoi na czele duńskiego rządu.

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