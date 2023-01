Właściciele kotów od dzisiaj muszą zarejestrować swoje zwierzęta w systemie Agencji ds. Rolnictwa. Aby to zrobić ,kot musi mieć zatwierdzony znak identyfikacyjny z chipem lub tatuażem.

Rejestracja drogą elektroniczną kosztuje ok. 17 złotych, natomiast koszt rejestracji za pośrednictwem formularza wynosi ok. 42 złote. Muszą to zrobić również osoby, które już wcześniej rejestrowały swoich pupili w dobrowolnych rejestrach. Zainteresowanie przerosło jednak oczekiwania i już pierwszego dnia doszło do awarii systemu - poinformowała Agencja w mediach społecznościowych.

Reklama

Według inicjatorów tego rozwiązania, jego wprowadzenie powinno podnieść status kotów jako zwierząt domowych, a tym samym poprawić dobrostan zwierząt. Rejestracja zwierząt ma również pomóc w zlikwidowaniu problemu bezpańskich i bezdomnych kotów.

1,5 mln kotów w Szwecji

Władze zdają sobie sprawę z faktu, że rejestracja wszystkich kotów żyjących w Szwecji zajmie trochę czasu. - Nie ma super pośpiechu. Rozumiemy, że nie wszyscy zrobią to od razu, ale trzeba to zrobić jak najszybciej - powiedział Anders Elfström, szef departamentu w Agencji ds. Rolnictwa

Jak dotąd nie ma decyzji w sprawie sankcji lub kar dla tych, którzy nie mają zarejestrowanego kota.

Szacuje się, że w Szwecji żyje od 1,4 do 1,5 miliona kotów.

Podobny rejestr dotyczący psów obowiązuje w Szwecji już od ponad 20 lat. Początkowo zarejestrowano w nim 50 proc. wszystkich psów. Obecnie jest to 90-95 proc. wszystkich czworonogów - informują szwedzkie media.