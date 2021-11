Chiny: Złote drzewo zachwyca od 1400 lat

Co roku tysiące ludzi odwiedzają góry Zhongnan, by zobaczyć 1400-letnie drzewo Ginko. Jest to jedno z ostatnich zachowanych gatunków starożytnych chińskich drzew, a jego wyjątkowość polega na niesamowicie żółtym odcieniu liści, które nigdy nie blakną.

