To teren sporny między Chinami a Rosją jeszcze od XIX wieku . W 2008 roku, na mocy porozumienia podpisanego przez Siergieja Ławrowa , rosyjskiego ministra spraw zagranicznych oraz jego chińskiego odpowiednika Yanga Jiechiego, Wielka Wyspa Ussaryjska została podzielona między oba kraje po połowie . Rosja musiała zgodzić się jednak na oddanie połowy znajdujących się na wyspie ziem, formalnie będących wówczas częścią Federacji Rosyjskiej. Taki stan rzeczy jest nadal widoczny na mapach Google.

Chiny jednak nigdy nie zrezygnowały z roszczeń do całości wyspy. Drukując swoje oficjalne urzędowe mapy, zaznaczano na nich rosyjską kontrolę nad niemal całą wyspą i dopisywano, że to "teren sporny". Tak było do teraz.