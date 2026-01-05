W skrócie Chiny domagają się natychmiastowego uwolnienia Nicolasa Maduro po jego zatrzymaniu przez amerykańskie siły zbrojne.

Pekin wyraża zdecydowany sprzeciw wobec użycia siły i ingerencji USA w sprawy Wenezueli, podkreślając wsparcie dla suwerenności krajów Ameryki Łacińskiej.

USA przeprowadziły operację militarną w Caracas, a Maduro i jego żona mają stanąć przed amerykańskim sądem pod zarzutem przemytu narkotyków.

- Chiny są poważnie zaniepokojone pojmaniem Maduro i jego żony przez Stany Zjednoczone i uważnie śledzą sytuację bezpieczeństwa - podkreślił rzecznik ministerstwa Lin Jian na konferencji prasowej.

Jian dodał, że Chiny sprzeciwiają się "wykorzystaniu siły w stosunkach międzynarodowych", a także "przemocy naruszającej suwerenność innego państwa". Zaznaczył, że "działania USA naruszają prawo międzynarodowe".

Rzecznik chińskiego MSZ podkreślił także dobre relacje, które łączą Wenezuelę i Chiny. - Szanujemy suwerenność i niepodległość Wenezueli. Niezależnie od rozwoju sytuacji nasza chęć pogłębienia współpracy się nie zmieni - zadeklarował, dodając, że chińskie interesy są też chronione prawem.

Przedstawiciel Pekinu skomentował także wpływ interwencji USA w Wenezueli na sytuację w całej Ameryce Łacińskiej. Stwierdził, że użycie przez Stany Zjednoczone siły "zagraża pokojowi".

- Wszystkie siły powinny promować przywrócenie stabilności i porządku w regionie - powiedział. Dodał także, że Chiny popierają zwołanie spotkania Rady Bezpieczeństwa ONZ w związku z sytuacją w Wenezueli.

Jian podkreślił, że Chiny sprzeciwiają się każdej ingerencji obcych państw w sprawy wewnętrzne LATAM, "niezależnie od powodu", który za nią stoi.

Rzecznik chińskiego MSZ powiedział także, że jego kraj jest "dobrym przyjacielem" państw regionu "niezależnie od sytuacji międzynarodowej".

- Chiny są gotowe do wspierania państw Ameryki Łacińskiej w kwestiach takich jak suwerenność, bezpieczeństwo i integralność terytorialna - zaznaczył.

USA - Wenezuela. Nicolas Maduro stanie przed sądem

W sobotę nad ranem armia USA przeprowadziła operację wojskową w Caracas, w trakcie której zbombardowano kilka celów w stolicy Wenezueli. Komandosi z jednostki Delta Force schwytali również przywódcę kraju Nicolasa Maduro i jego żonę Cilię Flores.

Prezydent Wenezueli i jego żona w poniedziałek staną przed amerykańskim sądem. Śledczy oskarżają go o wieloletni przemyt kokainy do USA, również w ramach współpracy z organizacjami uznanymi przez USA za terrorystyczne.

Zarzuty te obciążone są karą od 30 lat więzienia do dożywocia.

